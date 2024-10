Koniec triumfalnego marszu mistrza Polski. Hit kolejki w cieniu dramatu

Dramat kadrowicza, a potem cios za cios. Były snajper "Jagi" przerywa jej zwycięską passę

Gry nie był także w stanie kontynuować Joao Moutinho . Ale właśnie wtedy - kiedy wydawało się, że sypie się plan mistrzów Polski na to spotkanie - padła bramka. Gospodarze skwapliwie skorzystali z prezentu Tobiasza, który pod presją zagrał wprost pod nogi Michala Saczka. Ten od razu skierował piłkę do Jesusa Imaza i po chwili było 1:0.

Białostoczanie utrzymali skromne prowadzenie do przerwy. Zaraz po zmianie stron mogło dojść do szybkiej wymiany ciosów. Strzał Radovana Pankova zatrzymał się jednak na słupku, a strzelec pierwszego gola nie wykorzystał sytuacji oko w oko z Tobiaszem, który ofiarną interwencją zażegnał niebezpieczeństwo.

Do kluczowej roszady w szeregach Legii doszło w 54. minucie. Tomasza Pekharta zastąpił wówczas Marc Gual. Ekstraklasowy król strzelców z sezonu 2022/23 potrzebował niespełna kwadransa, by doprowadzić do wyrównania. Po zagraniu Kacpra Chodyny były snajper "Żubrów" wpakował piłkę do pustej bramki.