Koniec spekulacji ws. Szymona Marciniaka. Jest decyzja. Polak wraca do gry

Jeśli ktoś w ostatnich dniach dopytywał, kiedy i gdzie Szymon Marciniak wróci do sędziowania, to właśnie otrzymał odpowiedź. Najlepszy polski arbiter kończy zasłużony urlop. W sobotnie popołudnie poprowadzi mecz Widzewa Łódź z Lechem Poznań w PKO Ekstraklasie. Tym samym ostatecznie rację bytu tracą spekulacje na temat jego prognozowanej tygodniami przeprowadzki do Arabii Saudyjskiej lub USA.