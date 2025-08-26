Koniec spekulacji ws. przyszłości Pululu. Prezes Jagiellonii przekazał to osobiście

Sezon PKO BP Ekstraklasy rozkręcił nam się na dobre. Po 6 kolejkach kibice rodzimej piłki mogą jednak czuć zaskoczenie, a to ze względu na fakt, iż na szczycie tabeli dość niespodziewanie znajduje się tegoroczny beniaminek - Wisła Płock.

W poszukiwaniu klubów z czołówki poprzedniej edycji musimy spoglądać dopiero na 4. miejsce, gdzie obecnie znajduje się Jagiellonia Białystok. "Duma Podlasia" ma jednak realne szanse na wyższą lokatę, ponieważ względem wielu innych ekip ma dwa zaległe mecze, a to ze względu na walkę w europejskich pucharach. Podobnie sprawa wygląda w przypadku Lecha Poznań, choć piłkarze "Kolejorza" weszli w rozgrywki nieco gorzej, przez co obecnie piastują odległą, 10. lokatę.

Mimo iż bezpośrednie starcie wyżej wspomnianych tymi ekip planowo odbyć się ma dopiero za miesiąc, to już teraz między nimi dochodzi od wydarzeń, które polaryzują niemalże całą Ekstraklasę.

Pululu nie dla Lecha? Deptuła dosadnie ws. możliwości transferu gwiazdora

"Zgrzyt" między ekstraklasowiczami wynika z transferowych planów Lecha, które uwzględniają pozyskanie niekwestionowanego gwiazdora Jagiellonii - Afimico Pululu. Transfer ten niewątpliwie zmieniłby układ sił na rodzimym podwórku, a w szczególności pomógłby ekipie z Poznania, która na starcie rozgrywek zmaga się z ogromnymi problemami kadrowymi. Czy ruch ten jest jednak realny? Na to pytanie poniekąd odpowiedział sam prezes Jagiellonii Zbigniew Ziemowit Deptuła.

"Wszystkie oferty za Afimico Pululu, jakie do dnia dzisiejszego spłynęły do klubu, zostały odrzucone" - przekazał włodarz "Dumy Podlasia" za pomocą mediów społecznościowych klubu.

Zgodnie z wcześniejszymi doniesieniami, "Kolejorz" skłonny był zaoferować za napastnika "Jagi" 1,5 mln euro, a w późniejszym czasie zaproponował 1,3 mln oraz Filipa Szymczaka. Ze słów Tomasza Włodarczyka z portalu "Meczyki.pl" mogliśmy się również dowiedzieć, że działacze obecnego mistrza Polski równocześnie uczynili swoją ofertę dużo bardziej korzystną dla samego zawodnika. Słowa Deptuły, póki co nie pozostawiają jednak żadnych wątpliwości w sprawie możliwego transferu Afimico Pululu do Poznania. Na ten moment Kongijczyk nigdzie się bowiem nie rusza.

