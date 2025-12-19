Koniec spekulacji. Legia Warszawa wydała komunikat ws. Marka Papszuna

Legia Warszawa od 31 października prowadziła poszukiwania nowego trenera. Wówczas stołeczny klub pożegnał się z Edwardem Iordanescu. Od tamtej pory tymczasowo zespół prowadził Inaki Astiz. Bardzo szybko zaczęły pojawiać się sensacyjne plotki związane ze sprowadzeniem Marka Papszuna. Przenosiny z dnia na dzień stawały się coraz bardziej realne, aż wreszcie chęć zmiany barw potwierdził sam szkoleniowiec. Ten długo walczył o odejście z Rakowa Częstochowa, lecz wreszcie dopiął swego. 19 grudnia został oficjalnie zaprezentowany jako trener "Wojskowych".

Wielki moment miał nadejść na hucznie zapowiadanej konferencji prasowej, ale klubowi pracownicy najwyraźniej nie chcieli czekać do godziny 14:00. W mediach społecznościowych Legii pojawił się radosny dla kibiców komunikat. "Umowa będzie obowiązywać do końca sezonu rozgrywkowego 2027/28. W najbliższych dniach Marek Papszun skompletuje i przedstawi sztab szkoleniowy. Treningi z pierwszym zespołem rozpoczną się 5 stycznia, a 10 stycznia drużyna wyjedzie do andaluzyjskiej miejscowości Mijas na obóz przygotowawczy przed rundą wiosenną" - poinformowano w nim.

Marek Papszun nowym trenerem Legii Warszawa. Jest komunikat klubu

Rozwiń

Swoje trzy grosze dorzucił też Dariusz Mioduski. "Cieszę się, że trener Marek Papszun będzie z nami i wkrótce rozpocznie pracę z drużyną. Doprowadzenie tego procesu do końca wymagało dużej determinacji obu stron i jest wyrazem naszego zaufania do kompetencji, doświadczenia i charakteru trenera. Jednocześnie od początku nowego roku powierzam całościowe zarządzanie klubem Marcinowi Herra i wierzę, że wspólnie z trenerem, w pełni wykorzystają stworzone warunki i potencjał Legii, aby osiągać wymagane rezultaty sportowe, organizacyjne i biznesowe" - wyznał właściciel "Wojskowych".

Przed 51-latkiem trudne zadanie. CWKS znajduje się w strefie spadkowej i potrzebuje dobrych wyników, żeby sezon 2025/26 nie zakończył się kompletną kompromitacją. Marek Papszun wydaje się jednak odpowiednią osobą do zażegnania kryzysu. Same za siebie mówią jego osiągnięcia. Przez większość swojej kariery trenerskiej prowadził Raków. Udana przygoda rozpoczęła się w 2016 roku. Największym sukcesem w tym czasie było zdobycie mistrzostwa Polski oraz dwukrotne wywalczenie krajowego pucharu.

Polsat Sport Polsat Sport

Marek Papszun Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Marek Papszun Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Marek Papszun Marcin Golba AFP