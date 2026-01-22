Partner merytoryczny: Eleven Sports

Koniec spekulacji. Głośny powrót do Ekstraklasy. To się właśnie dzieje

Wygląda na to, że Paweł Dawidowicz wraca do poważnego futbolu. Niedawny reprezentant Polski pozostaje bez klubu od lata ubiegłego roku, a ostatni mecz o stawkę rozegrał osiem miesięcy temu. Jak informuje serwis Meczyki.pl, 30-letni defensor zostanie niebawem zawodnikiem Rakowa Częstochowa. Piłkarz jest już w drodze do Turcji, gdzie ekipa spod Jasnej Góry przebywa na obozie przygotowawczym.

Grupa piłkarzy reprezentacji Polski w białych koszulkach z czerwonymi akcentami świętuje na boisku, wśród nich Lewandowski z numerem 9, w tle trybuny z kibicami.
Paweł Dawidowicz (przodem) w rundzie wiosennej ma bronić barw Rakowa Częstochowa Piotr KuczaNewspix.pl

Po zakończeniu ubiegłego sezonu Paweł Dawidowicz odszedł z Hellas Werona. Nie skorzystał z oferty prolongaty kontraktu. Szczęścia postanowił szukać poza Italią.

Trafił na Półwysep Arabski. Tam podpisał kontrakt z saudyjskim Al-Hazem SC. Nie zdążył jednak zadebiutować w nowym zespole.

Media: Dawidowicz wraca do Polski. Po 17-krotnego reprezentanta Polski sięga Raków Częstochowa

Umowa Dawidowicza została rozwiązana ledwie po miesiącu. Powód? Względy rodzinne. Piłkarz został bez klubu. Jak się miało okazać, na kilka miesięcy.

W ostatnim czasie wieszczono powrót 30-latka do Polski. Był na radarze Pogoni Szczecin. Tyle że to już nieaktualny trop.

    Jak informuje serwis Meczyki.pl, Dawidowicz jest obecnie w drodze do Turcji. Tam dołączy do przebywającej na zgrupowaniu ekipy Rakowa Częstochowa. Wiosną ma być w tym zespole filarem trzyosobowego bloku obronnego.

    Próbował już odgrywać podobną rolę, gdy w drużynie narodowej konsekwentnie stawiał na niego selekcjoner Michał Probierz. Brawurowy pomysł nosił jednak znamiona sabotażu. A najbardziej dotkliwym tego przejawem było pożegnanie z finałami Euro 2024 już po fazie grupowej. Polacy byli wtedy pierwszą drużyną turnieju wyrzuconą za burtę.

    Mimo że Dawidowicz w dorosłej reprezentacji Polski debiutował w 2015 roku, do tej pory rozegrał w niej tylko 17 spotkań. Po raz ostatni z białym orłem na piersi widziany był w październiku 2024 roku.

      Piłkarz ubrany w sportową kamizelkę treningową i spodenki z godłem Polski przechadza się po murawie stadionu, w tle kibice na trybunach i fragment ławki rezerwowych.
      Paweł DawidowiczMarcin GolbaAFP
      Paweł Dawidowicz i Michał Probierz
      Paweł Dawidowicz i Michał ProbierzAFP
      Paweł Dawidowicz
      Paweł Dawidowicz Franco Romano / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP
