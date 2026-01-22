Koniec spekulacji. Głośny powrót do Ekstraklasy. To się właśnie dzieje

Po zakończeniu ubiegłego sezonu Paweł Dawidowicz odszedł z Hellas Werona. Nie skorzystał z oferty prolongaty kontraktu. Szczęścia postanowił szukać poza Italią.

Trafił na Półwysep Arabski. Tam podpisał kontrakt z saudyjskim Al-Hazem SC. Nie zdążył jednak zadebiutować w nowym zespole.

Media: Dawidowicz wraca do Polski. Po 17-krotnego reprezentanta Polski sięga Raków Częstochowa

Umowa Dawidowicza została rozwiązana ledwie po miesiącu. Powód? Względy rodzinne. Piłkarz został bez klubu. Jak się miało okazać, na kilka miesięcy.

W ostatnim czasie wieszczono powrót 30-latka do Polski. Był na radarze Pogoni Szczecin. Tyle że to już nieaktualny trop.

Jak informuje serwis Meczyki.pl, Dawidowicz jest obecnie w drodze do Turcji. Tam dołączy do przebywającej na zgrupowaniu ekipy Rakowa Częstochowa. Wiosną ma być w tym zespole filarem trzyosobowego bloku obronnego.

Próbował już odgrywać podobną rolę, gdy w drużynie narodowej konsekwentnie stawiał na niego selekcjoner Michał Probierz. Brawurowy pomysł nosił jednak znamiona sabotażu. A najbardziej dotkliwym tego przejawem było pożegnanie z finałami Euro 2024 już po fazie grupowej. Polacy byli wtedy pierwszą drużyną turnieju wyrzuconą za burtę.

Mimo że Dawidowicz w dorosłej reprezentacji Polski debiutował w 2015 roku, do tej pory rozegrał w niej tylko 17 spotkań. Po raz ostatni z białym orłem na piersi widziany był w październiku 2024 roku.

Paweł Dawidowicz Marcin Golba AFP

Paweł Dawidowicz i Michał Probierz AFP

Paweł Dawidowicz Franco Romano / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Kylian Mbappe - Kibice powinni buczeć na całą drużynę, a nie na poszczególne osoby. WIDEO Polsat Sport