Kamil Grosicki to wychowanek i żywa legenda Pogoni Szczecin. Z końcem sezonu 2025/26 37-latkowi kończyła się umowa z klubem, a jej przedłużenie stało pod znakiem zapytania. Piłkarza oraz działaczy "Dumy Pomorza" poróżniły przede wszystkim pieniądze. O sprawie zrobiło się głośno, a w internecie grzmiał właściciel klubu Alex Haditaghi. Sam piłkarz w Wigilię przekazał, że odniesie się do całej sprawy. Wówczas wydawało się, że dni "Grosika" w zespole są policzone.

Zapadła decyzja ws. przyszłości Grosickiego. Jest komunikat Pogoni Szczecin

Tymczasem już w poniedziałkowy poranek można było usłyszeć, że Grosicki i klub doszli do porozumienia ws. nowej umowy. Mówił o tym Mateusz Borek na łamach "Kanału Sportowego".

Słowa dziennikarza potwierdził wieczorny komunikat szczecińskiego klubu.

- Kamil Grosicki przedłużył umowę z Pogonią Szczecin! Nowy kontrakt naszego kapitana obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku i zawiera opcję przedłużenia o kolejne dwanaście miesięcy - przekazał szczeciński klub.

Sam piłkarz także wydał oświadczenie ws. przedłużenia kontraktu z Pogonią.

- Ta decyzja nie była najłatwiejsza, ale była szczera. Zostaje w Szczecinie, bo wierzę w Pogoń i wiem, że jesteśmy w stanie dokonać razem rzeczy wielkich. Czuję odpowiedzialność za ten klub i właśnie w nim chcę zakończyć swoją drogę, zostawiając po sobie coś więcej niż wspomnienie. Pieniądze nie są w życiu najważniejsze. Dla mnie sprawą kluczową było to by poczuć, że klub we mnie wierzy i to by cele stawiane przed tą grupą wspaniałych ludzi były zbieżne z moimi ambicjami - napisał i zaznaczył, że ostatnie dni nie były dla niego łatwe.

Grosicki zakończy karierę w Pogoni. A potem zamieni dres na garnitur. Jest specjalny zapis

W kontrakcie znalazł się również zapis gwarantujący Grosickiemu zatrudnienie w strukturach klubu po zakończeniu piłkarskiej kariery. Haditaghi zaznaczył w komunikacie, że 37-latek ma otwarte drzwi do zarządu i zespołu zarządzającego tą organizacją. - To właśnie tutaj budujemy nie krótkoterminowe kontrakty, lecz długoterminowych ludzi. Liderów, którzy każdego dnia reprezentują herb, miasto i nasze wartości - zakomunikował.

