Koniec ligi, jaką znamy. 10 rzeczy, których nie wiedziałeś o nowej Ekstraklasie

Inauguracyjne spotkanie zaplanowano na godz. 18:00 - Radomiak Radom podejmie Wieczystą Kraków. Dwie i pół godziny później Pogoń Szczecin zmierzy się z Legią Warszawa. A później... pójdzie już z górki. Meta zmagań: 22 maja 2027 roku.

Poniżej 10 faktów, nowinek i osobliwości związanych z zaczynającym się dzisiaj sezonem. W kalejdoskopowym ujęciu.

Ekstraklasa wkracza na scenę. Sezon 2026/27 zapisuje się w historii już na starcie

1. Stulecie rozgrywek. Piękny jubileusz - w pierwszy weekend kwietnia świętować będziemy setną rocznicę premierowego meczu o mistrzostwo Polski. Centralnym punktem celebry będzie klasyk Wisła Kraków - Legia Warszawa. To jedyne ekipy spośród obecnych drużyn Ekstraklasy, które brały udział w ligowe batalii zainaugurowanej w 1927 roku.

2. Podwawelski tercet. W najwyższej klasie rozgrywkowej zobaczymy aż trzy kluby z Krakowa: Cracovię, Wisłę i Wieczystą. Poprzednim razem trzy ekipy z jednego miasta gościły w krajowej elicie 31 lat temu. W sezonie 1994/95 rywalizowały ze sobą Lech, Olimpia i Warta z Poznania.

3. Absolutny beniaminek. Jest nim Wieczysta Kraków, która jeszcze sześć lat temu grała w klasie okręgowej. Dzięki determinacji i zaangażowaniu biznesmena Wojciecha Kwietnia podwawelski klub jest dzisiaj w Ekstraklasie. I sądząc po ruchach transferowych, na finiszu sezonu nie zamierza uczestniczyć w walce o uniknięcie degradacji.

4. VAR po nowemu. Wkraczamy w nową erę systemu wideoweryfikacji. Koniec z wozami transmisyjnych VAR. Od tej pory sędziowie, odpowiedzialni za nadzorowanie przebiegu spotkania na monitorach, spotykać się będą w stacjonarnym centrum dowodzenia zlokalizowanym w Warszawie.

5. Półautomatyczny spalony (SAOT). To również nowość na gruncie Ekstraklasy. Ale z pełnym wdrożeniem trzeba moment zaczekać. System ruszy pełna parą najpóźniej w listopadzie. Jak czytamy w doniesieniach prasowych, trwa montaż kilkunastu dodatkowych kamer na każdym obiekcie.

6. Rekordowy kasa organizatora rozgrywek. Budżet Ekstraklasy SA na bieżący sezon wynosi dokładnie 367,5 mln zł. Tak pokaźnymi zasobami finansowymi ten podmiot jeszcze nie dysponował. Pula nagród dla uczestników pozostanie jednak na ubiegłorocznym poziomie. Do podziału będzie 290 mln zł. To kwota bazowa, która... może wzrosnąć do 305 mln zł ze względu na prognozowane zyski komercyjne i marketingowe w trakcie sezonu.

7. Rekord frekwencji "gwarantowany". Zdaniem prezes Ekstraklasy SA, Marcina Animuckiego, jesteśmy wręcz skazani na kolejny rekord liczby widzów, jaka w cyklu 2026/27 zasiądzie na ligowych stadionach. Ma to gwarantować powrót do najwyższej klasy rozgrywkowej uznanych marek - Wisły Kraków i Śląska Wrocław. W poprzednim sezonie zanotowaliśmy na widowni w sumie 4 154 423 widzów. Po raz pierwszy przekroczona została granica czterech milionów.

8. Nowe trofeum dla triumfatora. Zaprojektowano je z myślą o wspomnianym wcześniej jubileuszu. Zaprezentowane zostało w ubiegłym miesiącu przy okazji inauguracji obchodów stulecia ligi. Dotychczasowy puchar stanie najprawdopodobniej w Muzeum Sportu. Wtajemniczeni twierdzą, że brakowało już miejsca na grawerowanie kolejnych mistrzów Polski.

9. Biletowa ofensywa. Cztery kluby Ekstraklasy wyprzedały całosezonowe karnety na pniu. Takim wyczynem mogą się pochwalić Legia Warszawa, Lech Poznań, Górnik Zabrze i Widzew Łódź. Zainteresowanie wejściówkami było tak ogromne, że trzeba było ustalić limit dla nabywców, by później bilety można było kupić również na bieżąco - przed poszczególnymi meczami.

10. Pucharowy kwintet. Po raz pierwszy w historii aż pięć drużyn Ekstraklasy uczestniczy w europejskich pucharach. Piłkarze Lecha i Górnika przystąpili do walki o Ligę Mistrzów. W Lidze Europy mamy Jagiellonię Białystok. Z kolei Raków Częstochowa i GKS Katowice biją się o Ligę Konferencji.

Wisła Płock okazała się w minionym sezonie beniaminkiem groźnym dla każdego rywala Marcin Golba Newspix.pl

Kibice Legii Warszawa Beata Zawadzka East News

Wieczysta Kraków wystąpi w najwyższej klasie rozgrywkowej po raz pierwszy w historii Igor Zadecki/ArenaAkcji Newspix.pl





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