Koniec cierpliwości, klub Ekstraklasy pożegnał trenera. Jest komunikat
Potwierdziły się doniesienia prasowe. Zakończył się etap Luki Elsnera w Cracovii, który trwał od 1 lipca zeszłego roku. "Pasy" ogłosiły rozstanie ze słoweńskim szkoleniowcem. Nazwisko nowego trenera zostanie ogłoszone niebawem, ale media już mają wyraźnego faworyta.
Media w ostatnim czasie donosiły o prawdopodobnej zmianie na stanowisku trenera Cracovii. Luka Elsner nie obronił swojej posady, właśnie pojawił się komunikat klubu o jego odejściu. Oświadczenie mówi o "zakończeniu pracy", nie znajdują się w nim żadne szczegóły.
Trenerowi Luce Elsnerowi dziękujemy za wkład w rozwój klubu, jego profesjonalizm oraz zaangażowanie w okresie pracy. Jednocześnie życzymy powodzenia w dalszej karierze zawodowej
"Kontrakt został rozwiązany za porozumieniem stron. Słoweński szkoleniowiec nie chciał żadnej rekompensaty, żeby nie stawiać klubu w jeszcze trudniejszej sytuacji niż aktualna" - napisał Bartosz Ignacik z Canal+ Sport.
Już kilka tygodni temu Elsner chciał podać się do dymisji. Na początku marca miał spotkanie z właścicielem klubu. - Odbyliśmy żywiołową dyskusję o obecnej sytuacji i zmianach, które zachodzą. Zaoferowałem swoją rezygnację, oczywiście bez żadnego odszkodowania. Po chwili namysłu klub poprosił mnie o kontynuowanie misji. Zaakceptowałem to. Jestem w pełni zmotywowany do dalszej pracy - mówił w pierwszej połowie marca.
Cracovia w walce o utrzymanie w Ekstraklasie. Trzy punkty nad "kreską"
Nie wpłynęło to jednak pozytywnie na wyniki zespołu. Od 14 marca do dziś "Pasy" zdobyły 4 punkty na 15 możliwych - wygrały z GKS-em Katowice, zremisowały z Arką Gdynia, przegrały z Wisłą Płock, Górnikiem Zabrze i Rakowem Częstochowa. Walka o utrzymanie jest w tym sezonie tak "ciasna", że pojawiło się realne zagrożenie spadkiem.
Obecnie Cracovia ma na koncie 37 punktów, tylko 3 więcej niż otwierająca strefę spadkową Arka. Mimo tylko pięciu kolejek do końca przy Kałuży postanowili podjąć mocną decyzję.
Według "Gazety Krakowskiej" drużynę przejmie Bartosz Grzelak.