Koniec cierpliwości, klub Ekstraklasy pożegnał trenera. Jest komunikat

Media w ostatnim czasie donosiły o prawdopodobnej zmianie na stanowisku trenera Cracovii. Luka Elsner nie obronił swojej posady, właśnie pojawił się komunikat klubu o jego odejściu. Oświadczenie mówi o "zakończeniu pracy", nie znajdują się w nim żadne szczegóły.

Trenerowi Luce Elsnerowi dziękujemy za wkład w rozwój klubu, jego profesjonalizm oraz zaangażowanie w okresie pracy. Jednocześnie życzymy powodzenia w dalszej karierze zawodowej

"Kontrakt został rozwiązany za porozumieniem stron. Słoweński szkoleniowiec nie chciał żadnej rekompensaty, żeby nie stawiać klubu w jeszcze trudniejszej sytuacji niż aktualna" - napisał Bartosz Ignacik z Canal+ Sport.

Już kilka tygodni temu Elsner chciał podać się do dymisji. Na początku marca miał spotkanie z właścicielem klubu. - Odbyliśmy żywiołową dyskusję o obecnej sytuacji i zmianach, które zachodzą. Zaoferowałem swoją rezygnację, oczywiście bez żadnego odszkodowania. Po chwili namysłu klub poprosił mnie o kontynuowanie misji. Zaakceptowałem to. Jestem w pełni zmotywowany do dalszej pracy - mówił w pierwszej połowie marca.

Cracovia w walce o utrzymanie w Ekstraklasie. Trzy punkty nad "kreską"

Nie wpłynęło to jednak pozytywnie na wyniki zespołu. Od 14 marca do dziś "Pasy" zdobyły 4 punkty na 15 możliwych - wygrały z GKS-em Katowice, zremisowały z Arką Gdynia, przegrały z Wisłą Płock, Górnikiem Zabrze i Rakowem Częstochowa. Walka o utrzymanie jest w tym sezonie tak "ciasna", że pojawiło się realne zagrożenie spadkiem.

Obecnie Cracovia ma na koncie 37 punktów, tylko 3 więcej niż otwierająca strefę spadkową Arka. Mimo tylko pięciu kolejek do końca przy Kałuży postanowili podjąć mocną decyzję.

Według "Gazety Krakowskiej" drużynę przejmie Bartosz Grzelak.

Rozwiń

Luka Elsner

Luka Elsner

Luka Elsner

