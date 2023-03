Konflikt w Ekstraklasie! Wojewoda zamknął trybuny, kibice wściekli

W sobotę gracze "Dumy Pomorza" zagrają z Zagłębiem Lubin . To jeden z ich najbliższych wyjazdów w sezonie. Zazwyczaj podróże ze Szczecina są bowiem znacznie dłuższe i bardziej męczące. Również z tego powodu piłkarzy Pogoni często wspierała w Lubinie spora grupa kibiców. Tym razem miało być podobnie, ale na ostatni moment plany trzeba było zrewidować.

Ekstraklasa: Wojewoda zamknął sektor gości na stadionie Zagłębia

Wojewoda Jarosław Obremski podjął bowiem decyzję o zamknięciu na ten mecz sektora gości . Kibice Pogoni dostali poniekąd rykoszetem za złe zachowanie fanów podczas ostatnich derbów pomiędzy Zagłębiem a Miedzią . Wówczas na stadionie pojawiła się pirotechnika. Policja skierowała do włodarza Dolnego Śląska prośbę o wyłączenie z użytku sektora gości, a także trybuny ultras na trzy kolejne starcia ligowe - z Pogonią Szczecin, Górnikiem Zabrze i Widzewem Łódź . Zdaniem służb ochrona wynajmowana przez Zagłębie nie wywiązuje się ze swojej roli, jako że kibice wnoszą na obiekt zakazane środki.

Wojewoda podjął jednak decyzję o zamknięciu wyłącznie sektora przeznaczonego dla przyjezdnych. Oficjalny komunikat w tej sprawie został opublikowany 9 marca - na zaledwie dwa dni przed meczem. To oznacza, że wszyscy kibice, którzy chcieli wybrać się na to spotkanie, mieli już kupione bilety, zapewniony transport i ułożone inne plany. Ostatecznie starcie obejrzą jednak w telewizji. "Organ wydający decyzję uznał, że podczas meczu Zagłębie Lubin - Pogoń Szczecin (impreza masowa podwyższonego ryzyka) w dniu 11 marca 2023 r. ryzyko ponownego masowego odpalenia środków pirotechnicznych na sektorze "D" należy uznać za wysoce prawdopodobne" - napisano w uzasadnieniu.

Otwarte pozostaje natomiast pytanie, jakie będą losy kolejnych grup kibicowskich, które szykują się do wyjazdu do Lubina. W kolejnych tygodniach Zagłębie podejmie - jak wspomnieliśmy - Górnika Zabrze i Widzew Łódź. Czy wojewoda znów podejmie decyzję o zamknięciu części trybun? Czy będzie to wyłącznie jednorazowa sytuacja?