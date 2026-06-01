Bezpośredni awans do PKO BP Ekstraklasy z jej zaplecza wywalczyły dwie doskonale znane w naszym kraju marki - Wisła Kraków oraz Śląsk Wrocław. O ostatnie miejsce w gronie beniaminków walczyli w barażach piłkarze Polonii Warszawa, ŁKS-u, Chrobrego Głogów oraz właśnie Wieczystej Kraków. I to Krakowianie ostatecznie okazali się najlepsi.

Przepustkę do elity dał podopiecznym trenera Kazimierza Moskala niedzielny finał z Chrobrym, który wygrali 2:1, choć musieli odrabiać straty, po tym jak sami stracili bramkę po uderzeniu Myrosława Mazura. Jeszcze przed przerwą do wyrównania doprowadził jednak Lisandro Semedo, a awans wieczystej przystemplował już po zmianie stron Stefan Feiertag, strzelając decydującego gola.

Wieczysta Kraków w Ekstraklasie. Jest reakcja z obozu Karola Nawrockiego

Na historyczny awans Wieczystej Kraków zareagował w sieci szef gabinetu prezydenta RP Karola Nawrockiego Paweł Szefernaker - prywatnie wielki fan piłki nożnej.

W swoim wpisie Paweł Szefernaker zaznaczył, że choć Kraków po odwołaniu ze stanowiska w ramach referendum Aleksandra Miszalskiego formalnie wciąż pozostaje miastem bez prezydenta, jest jednocześnie piłkarski fenomenem w skali całego kraju. Może bowiem odczuwać potrójną radość, mając aż trzech przedstawicieli w Ekstraklasie.

- Gratulacje dla Wieczystej Kraków za awans do Ekstraklasy! Kraków to fenomen. Jedyne miasto w Polsce, które nie ma prezydenta, a ma aż trzy kluby w Ekstraklasie - napisał na platformie "X" przedstawiciel obozu głowy naszego państwa.

I dodał: - Wieczysta pokazuje, że historia i wielka baza kibiców są ważne, ale dziś równie ważne są: strategia, plan i konsekwencja. Tak buduje się sukces.

