Komunikat z obozu Nawrockiego. Brak prezydenta, a tu radość. I to potrójna

Tomasz Brożek

W niedzielny wieczór w Krakowie stała się rzecz historyczna, a sen Wojciecha Kwietnia stał się rzeczywistością. Po 5 awansach w ciągu 6 lat Wieczysta w końcu postawiła ten jeden najważniejszy krok, świętując promocję do PKO BP Ekstraklasy. Zapewniła ją sobie w barażowym starciu z Chrobrym Głogów. Na wyczyn małopolskiej ekipy zareagował między innymi szef gabinetu Karola Nawrockiego - Paweł Szefernaker, pisząc o "fenomenie" mimo braku prezydenta.

Na zdjęciu Karol Nawrocki i szef jego gabinetu Paweł Szefernaker

Bezpośredni awans do PKO BP Ekstraklasy z jej zaplecza wywalczyły dwie doskonale znane w naszym kraju marki - Wisła Kraków oraz Śląsk Wrocław. O ostatnie miejsce w gronie beniaminków walczyli w barażach piłkarze Polonii Warszawa, ŁKS-u, Chrobrego Głogów oraz właśnie Wieczystej Kraków. I to Krakowianie ostatecznie okazali się najlepsi.

Przepustkę do elity dał podopiecznym trenera Kazimierza Moskala niedzielny finał z Chrobrym, który wygrali 2:1, choć musieli odrabiać straty, po tym jak sami stracili bramkę po uderzeniu Myrosława Mazura. Jeszcze przed przerwą do wyrównania doprowadził jednak Lisandro Semedo, a awans wieczystej przystemplował już po zmianie stron Stefan Feiertag, strzelając decydującego gola.

Na historyczny awans Wieczystej Kraków zareagował w sieci szef gabinetu prezydenta RP Karola Nawrockiego Paweł Szefernaker - prywatnie wielki fan piłki nożnej.

W swoim wpisie Paweł Szefernaker zaznaczył, że choć Kraków po odwołaniu ze stanowiska w ramach referendum Aleksandra Miszalskiego formalnie wciąż pozostaje miastem bez prezydenta, jest jednocześnie piłkarski fenomenem w skali całego kraju. Może bowiem odczuwać potrójną radość, mając aż trzech przedstawicieli w Ekstraklasie.

- Gratulacje dla Wieczystej Kraków za awans do Ekstraklasy! Kraków to fenomen. Jedyne miasto w Polsce, które nie ma prezydenta, a ma aż trzy kluby w Ekstraklasie - napisał na platformie "X" przedstawiciel obozu głowy naszego państwa.

I dodał: - Wieczysta pokazuje, że historia i wielka baza kibiców są ważne, ale dziś równie ważne są: strategia, plan i konsekwencja. Tak buduje się sukces.

