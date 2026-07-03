Komunikat tuż po odejściu z Wieczystej. Nagły powrót do ojczyzny potwierdzony

Bartłomiej Wrzesiński

Bartłomiej Wrzesiński

Wieczysta Kraków ma za sobą intensywny sezon. Pomimo medialnych doniesień skazujących klub nawet na relegację do czwartej ligi Krakowianie ostatecznie wywalczyli historyczny awans do Ekstraklasy. Tuż po świętowaniu beniaminek ogłosił rozstanie z kilkoma zawodnikami. Do tego grona należy Carlitos. 36-letni Hiszpan zdecydował o powrocie do ojczyzny i będzie występował na poziomie czwartej ligi.

Carlitos świętujący awans Wieczystej Kraków do Ekstraklasy
Carlitos świętujący awans Wieczystej Kraków do EkstraklasyIGOR ZADECKI / ARENA AKCJI/NEWSPIX.PLNewspix.pl

Ostatni sezon był wyjątkowy dla Wieczystej Kraków. Absolutny beniaminek na poziomie Betclic 1. Ligi pomimo pewnych problemów dokonał historycznej rzeczy. Po wygranej w finale baraży z Chrobrym Głogów awansowali po raz pierwszy na poziom Ekstraklasy. Krakowianie jeszcze trzy lata temu występowali w trzeciej lidze.

W trakcie sezonu w kontekście Wieczystej wybuchła prawdziwa burza. Wszystko przez spekulacje medialne donoszące o chęci zainwestowaniu właściciela klubu Wojciecha Kwietnia w Wisłę Kraków. Taki ruch miał oznaczać dla Wieczystej degradację na poziom czwartej ligi. Ostatecznie do tej transakcji nie doszło, przez co w przyszłym sezonie Ekstraklasy będziemy oglądać aż trzy krakowskie drużyny.

Po awansie w Wieczystej doszło do sporych zmian kadrowych. Drużynę opuścił szereg zawodników. Wśród nich znalazł się doskonale znany polskim kibicom Carlitos. Hiszpański napastnik znalazł już nowy klub. 36-latek po dziewięciu latach przerwy postanowił wrócić do ojczyzny.

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Bartłomiej Wrzesiński
Bartłomiej Wrzesiński

Carlitos ostatecznie wyjechał z Polski. Zdecydował się na powrót do ojczyzny

Carlitos z Hiszpanii wyjechał w 2017 roku. Wówczas jako zawodnik rezerw Villarreal trafił do Wisły Kraków, w barwach której bardzo szybko zrobił furorę. Już w swoim debiutanckim sezonie na poziomie Ekstraklasy Hiszpan zdobył koronę króla strzelców, po czym zdecydował się na transfer do Legii Warszawa.

Napastnik w stolicy przeżywał wzloty i upadki, a po paroletnich wojażach po całym świecie zdecydował się wrócić do Wieczystej. W poprzednim sezonie zanotował pięć bramek w lidze, przyczyniając się tym samym do historycznego awansu.

Dalszej przygody z Krakowem w wykonaniu Carlitosa jednak nie będzie. 36-latek podjął decyzję o powrocie do ojczyzny. W piątek w świat poszedł oficjalny komunikat o jego przyszłości. Carlitos podpisał umowę z występującym w czwartej lidze CF Intercity.

Wieczysta aktualnie przebywa w Austrii, gdzie przygotowuje się do debiutu w Ekstraklasie. W ostatnim sparingu drużyna Kazimierza Moskala przegrała 1:2 z drugoligowym czeskim Artisem Brno. Na inaugurację nowego sezonu Krakowianie zagrają na wyjeździe z Radomiakiem Radom.

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