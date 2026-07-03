Ostatni sezon był wyjątkowy dla Wieczystej Kraków. Absolutny beniaminek na poziomie Betclic 1. Ligi pomimo pewnych problemów dokonał historycznej rzeczy. Po wygranej w finale baraży z Chrobrym Głogów awansowali po raz pierwszy na poziom Ekstraklasy. Krakowianie jeszcze trzy lata temu występowali w trzeciej lidze.

W trakcie sezonu w kontekście Wieczystej wybuchła prawdziwa burza. Wszystko przez spekulacje medialne donoszące o chęci zainwestowaniu właściciela klubu Wojciecha Kwietnia w Wisłę Kraków. Taki ruch miał oznaczać dla Wieczystej degradację na poziom czwartej ligi. Ostatecznie do tej transakcji nie doszło, przez co w przyszłym sezonie Ekstraklasy będziemy oglądać aż trzy krakowskie drużyny.

Po awansie w Wieczystej doszło do sporych zmian kadrowych. Drużynę opuścił szereg zawodników. Wśród nich znalazł się doskonale znany polskim kibicom Carlitos. Hiszpański napastnik znalazł już nowy klub. 36-latek po dziewięciu latach przerwy postanowił wrócić do ojczyzny.

Carlitos ostatecznie wyjechał z Polski. Zdecydował się na powrót do ojczyzny

Carlitos z Hiszpanii wyjechał w 2017 roku. Wówczas jako zawodnik rezerw Villarreal trafił do Wisły Kraków, w barwach której bardzo szybko zrobił furorę. Już w swoim debiutanckim sezonie na poziomie Ekstraklasy Hiszpan zdobył koronę króla strzelców, po czym zdecydował się na transfer do Legii Warszawa.

Napastnik w stolicy przeżywał wzloty i upadki, a po paroletnich wojażach po całym świecie zdecydował się wrócić do Wieczystej. W poprzednim sezonie zanotował pięć bramek w lidze, przyczyniając się tym samym do historycznego awansu.

Dalszej przygody z Krakowem w wykonaniu Carlitosa jednak nie będzie. 36-latek podjął decyzję o powrocie do ojczyzny. W piątek w świat poszedł oficjalny komunikat o jego przyszłości. Carlitos podpisał umowę z występującym w czwartej lidze CF Intercity.

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Wieczysta aktualnie przebywa w Austrii, gdzie przygotowuje się do debiutu w Ekstraklasie. W ostatnim sparingu drużyna Kazimierza Moskala przegrała 1:2 z drugoligowym czeskim Artisem Brno. Na inaugurację nowego sezonu Krakowianie zagrają na wyjeździe z Radomiakiem Radom.

Carlitos Photo by MARCIN GOLBA / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

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