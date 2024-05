Komunikat PZPN nie pozostawił złudzeń. Lechia Gdańsk poznała oficjalną decyzję

Zaledwie rok trwał rozbrat Lechii Gdańsk z Ekstraklasą. Dzięki zwycięstwu nad Wisłą Kraków 4:3 w 32. kolejce Fortuna 1 Ligi zagwarantowała sobie powrót do najwyższej klasy rozgrywkowej. W piątek do klubu wpłynęło oficjalne pismo z PZPN, na które wszyscy czekali. Lecha oficjalnie otrzymała licencję na grę w Ekstraklasie i nic nie stoi na przeszkodzie, by w przyszłym sezonie przystąpiła do rozgrywek z najlepszymi polskimi drużynami.