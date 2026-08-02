Legia Warszawa po zwycięstwie 3:1 nad Zagłębiem Lubin awansowała na pozycję lidera Ekstraklasy. "Wojskowi" w tym sezonie jeszcze nie przegrali meczu o punkty, co dla kibiców klubu ze stolicy jest powodem do ostrożnego optymizmu.

Nastroje w stolicy zmącić mógł uraz, którego w niedzielnym spotkaniu nabawił się Robert Deziel jr. Sprowadzony latem do klubu defensor opuścił boisko przed czasem - w 81. minucie zastąpił go Arkadiusz Reca. Informację o kontuzji Amerykanina podał portal "Legia.net", a potwierdził je na pomeczowej konferencji prasowej trener Legii Marek Papszun.

- Jeżeli chodzi o zdrowie Deziela, to zobaczymy po diagnostyce. Ciężko mówić o tym zaraz po meczu. Na pewno nie wygląda to na nic bardzo poważnego, ale nawet drobne urazy potrafią być problematyczne. Poczekamy na badania i wtedy przekażemy oficjalny komunikat - ogłosił szkoleniowiec warszawskiego klubu.

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Udany start sezonu Legii Warszawa. Papszun nie ukrywał satysfakcji

Do momentu ostatecznej diagnozy zagrożony jest występ Amerykanina w kolejnym spotkaniu ligowym Legii. W następny weekend "Wojskowych" czeka wyjazdowa potyczka z Koroną Kielce.

Trener Papszun tuż po gwizdku kończącym spotkanie z Zagłębiem Lubin był zadowolony z postawy swoich zawodników. Szkoleniowiec podkreślił jak w jego odczuciu istotne był ten mecz, inaugurujący nowy sezon ligowy przy Łazienkowskiej.

- Jeżeli chodzi o kwestie sportowe, to przede wszystkim bardzo zależało nam na wygraniu pierwszego meczu u siebie. Chcieliśmy dobrze zaprezentować się naszej publiczności i sprawić, żeby był to dobry prognostyk na cały sezon. Zależało nam również, żeby zrobić to w sposób, który pokaże naszą tożsamość jako zespołu. Nie chcę mówić, że wyłącznie na swoich warunkach, bo byłby to brak szacunku wobec przeciwnika, ale chcieliśmy pokazać, jaką jesteśmy drużyną - odparł Papszun cytowany przez Legia.net

- Przeprowadziliśmy kilka naprawdę bardzo dobrych akcji, oddaliśmy wiele strzałów i zdobyliśmy trzy bramki po naszych charakterystycznych, można powiedzieć, flagowych zachowaniach. Z tego jestem bardzo zadowolony. To był naprawdę dobry mecz. Bardzo się cieszę, że pociągnęliśmy kibiców, a oni ponieśli nas. Oby tak dalej - podsumował Papszun.

Mecz Legii z Koroną zostanie rozegrany w sobotę 8 sierpnia o godz. 20:15. Relacja na żywo będzie dostępna w serwisie Interia Sport.





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