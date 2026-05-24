Komunikat Lechii po spadku. "Wyrażamy sprzeciw". W sieci aż zawrzało
Lechia Gdańsk podzieliła los swojego lokalnego rywala z Gdyni i dała się zdegradować z Ekstraklasy z rąk Bruk-Betu Termaliki. W sobotniej ostatniej kolejce miała wszystko w swoich rękach, nie była zależna od innych, ale nie wygrała w Niecieczy, co było warunkiem koniecznym. W niedzielę wydała komunikat, który rozpalił piłkarską część polskiej społeczności portalu X. Klub podkreśla w nim, że "sportowo" zajął 12. miejsce w stawce.
Sytuacja w tabeli Ekstraklasy przed ostatnią kolejką w kilku miejscach mogła wyglądać na skomplikowaną, ale nie była taka dla Lechii Gdańsk. Zespół miał 38 punktów, Widzew 39, a Piast 41. Łodzianie grali z Gliwiczanami, co oznaczało, że ktoś musi stracić punkty, a ekipa z Trójmiasta miała z tymi drugimi lepszy bilans meczów bezpośrednich (2:1 i 1:1). By się utrzymać, musiała po prostu wygrać z Bruk-Betem Termalicą. Bez patrzenia się na innych, była zależna tylko od siebie. Mimo to przegrała w Niecieczy 2:3, przez co nie ruszyła się z 16. pozycji i po dwóch latach gry w Ekstraklasie znowu spada na jej zaplecze.
W niedzielę klub wydał specyficzny komunikat. "Lechia Gdańsk w wyniku sportowej rywalizacji zakończyła sezon 2025/2026 na 12. miejscu. 16. pozycja jest efektem podjętej przez PZPN niezgodnej z prawem decyzji o odjęciu klubowi punktów, wobec której wyrażamy stanowczy sprzeciw" - czytamy.
Sprawa ta pozostaje obecnie przedmiotem postępowania odwoławczego prowadzonego przed Trybunałem Arbitrażowym ds. Sportu (CAS) w Lozannie. Zarówno kibice Biało-Zielonych, jak i cała opinia publiczna, będą regularnie informowani o dalszym przebiegu postępowania oraz o jego finalnym rozstrzygnięciu
W komunikacie nawiązano do kary nałożonej 12 miesięcy temu przez Komisję Odwoławczą ds. Licencji Klubowych Polskiego Związku Piłki Nożnej. Powodem sankcji były "opóźnienia w regulowaniu zobowiązań oraz naruszenie kluczowych wskaźników finansowych, takich jak kapitał własny netto, deficyt z działalności piłkarskiej i koszty zespołu".
Niedzielne oświadczenie jest krótkie, ale wystarczające, by wywołać falę dyskusji. Wielu internautów jest oburzonych takim podejściem. Spora część komentarzy na X nie nadaje się do cytowania.
"To była łagodna kara", "przestańcie się kompromitować", "Dość mydlenia oczu (...) To nie 'spisek', tylko efekt fatalnego zarządzania klubem" - to opinie kilku użytkowników.
"Nie ośmieszajcie się. Naprawdę żenada się wynurzać z czymś takim" - napisał inny, dołączając wyniki ostatnich 7 meczów (6 porażek i remis).