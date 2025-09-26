Kompletny nokaut w Ekstraklasie. Zero konkurencji, widzi to cały świat

Jeszcze kilka lat temu polskie kluby w Europie nie znaczyły praktycznie nic, wyłączając małe wyjątki, gdy Legia Warszawa zagrała w Lidze Mistrzów i kilka innych małych sukcesów naszej piłki klubowej. Wraz z utworzeniem Ligi Konferencji Europy sytuacja naszych zespołów na arenie międzynarodowej zaczęła się bardzo wyraźnie poprawiać, co widać także w rankingu UEFA.

Istnieje bowiem szansa, że na przestrzeni kilku najbliższy sezonów dojdziemy do sytuacji, gdy mistrz PKO Ekstraklasy będzie pewny gry w rozgrywkach Ligi Mistrzów, a więc tych zdecydowanie najbardziej prestiżowych. Wciąż nie zmienia się jednak rekord transferowy jeśli chodzi o sprzedaż piłkarza. Ten należy do trzech piłkarzy: Ante Crnaca, Kacpra Kozłowskiego oraz Jakuba Modera.

Pietuszewski zdystansował konkurencję. Cztery miliony przewagi

Cała trójka opuszczała naszą ligę za kwoty rzędu 11 milionów euro. Chorwat w momencie transferu wyceniany był przez transfermarkt.de na ledwie dwa miliony euro, wartość Kozłowskiego szacowano na 10 milionów euro, a Modera wyceniano na trzy miliony euro. Wiele wskazuje na to, że niebawem będziemy świadkami znacznego pobicia tego rekordu za sprawą Oskara Pietuszewskiego.

17-latek w najnowszej aktualizacji wartości piłkarzy został bowiem wyceniony przez analityków na kwotę ośmiu milionów euro, a przypomnijmy, że mówimy o zawodniku, który dopiero w maju przyszłego roku stanie się pełnoletni. Pietuszewski w oczach skautów uznawany jest za absolutny diament jeśli chodzi o skrzydłowych i powoli zaczyna potwierdzać to w najlepszej polskiej lidze.

Wartość ośmiu milionów euro sprawia, że piłkarz Jagiellonii znokautował konkurencję w tym aspekcie. Na drugim miejscu znalazło się aż dziewięciu zawodników, których wyceniono na równo cztery miliony euro. W tym gronie znalazł się, choćby reprezentant Polski - Kacper Urbański. Według medialnych doniesień niebawem powołania do dorosłej kadry powinien doczekać się także Pietuszewski, o którym Jan Urban wypowiada się z wielkim uznaniem.

Oskar Pietuszewski zostanie gwiazdą? "Potencjał na karierę międzynarodową" Polsat Sport Polsat Sport

Jakub Moder STEFAN KOOPS / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Kacper Kozłowski JANEK SKARZYNSKI / AFP AFP

Jan Urban Grzegorz Wajda/REPORTER East News