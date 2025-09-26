Kompletny nokaut w Ekstraklasie. Zero konkurencji, widzi to cały świat
Nie ma wątpliwości, że polska piłka klubowa "idzie" do przodu. Zespoły z PKO Ekstraklasy regularnie poprawiają swoją pozycję w Europie, zmniejszając stratę do czołówki. Nie zmienia się jednak rekord transferowy naszej ligi. Obecnie wynosi on 11 milionów euro za trzech piłkarzy. Wiele wskazuje na to, że zostanie znacząco pobity przez Oskara Pietuszewskiego. 17-latek już teraz wyceniany jest na osiem milionów euro.
Jeszcze kilka lat temu polskie kluby w Europie nie znaczyły praktycznie nic, wyłączając małe wyjątki, gdy Legia Warszawa zagrała w Lidze Mistrzów i kilka innych małych sukcesów naszej piłki klubowej. Wraz z utworzeniem Ligi Konferencji Europy sytuacja naszych zespołów na arenie międzynarodowej zaczęła się bardzo wyraźnie poprawiać, co widać także w rankingu UEFA.
Istnieje bowiem szansa, że na przestrzeni kilku najbliższy sezonów dojdziemy do sytuacji, gdy mistrz PKO Ekstraklasy będzie pewny gry w rozgrywkach Ligi Mistrzów, a więc tych zdecydowanie najbardziej prestiżowych. Wciąż nie zmienia się jednak rekord transferowy jeśli chodzi o sprzedaż piłkarza. Ten należy do trzech piłkarzy: Ante Crnaca, Kacpra Kozłowskiego oraz Jakuba Modera.
Pietuszewski zdystansował konkurencję. Cztery miliony przewagi
Cała trójka opuszczała naszą ligę za kwoty rzędu 11 milionów euro. Chorwat w momencie transferu wyceniany był przez transfermarkt.de na ledwie dwa miliony euro, wartość Kozłowskiego szacowano na 10 milionów euro, a Modera wyceniano na trzy miliony euro. Wiele wskazuje na to, że niebawem będziemy świadkami znacznego pobicia tego rekordu za sprawą Oskara Pietuszewskiego.
17-latek w najnowszej aktualizacji wartości piłkarzy został bowiem wyceniony przez analityków na kwotę ośmiu milionów euro, a przypomnijmy, że mówimy o zawodniku, który dopiero w maju przyszłego roku stanie się pełnoletni. Pietuszewski w oczach skautów uznawany jest za absolutny diament jeśli chodzi o skrzydłowych i powoli zaczyna potwierdzać to w najlepszej polskiej lidze.
Wartość ośmiu milionów euro sprawia, że piłkarz Jagiellonii znokautował konkurencję w tym aspekcie. Na drugim miejscu znalazło się aż dziewięciu zawodników, których wyceniono na równo cztery miliony euro. W tym gronie znalazł się, choćby reprezentant Polski - Kacper Urbański. Według medialnych doniesień niebawem powołania do dorosłej kadry powinien doczekać się także Pietuszewski, o którym Jan Urban wypowiada się z wielkim uznaniem.