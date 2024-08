Komisja Ligi zajęła się skandalem w Ekstraklasie. Orzeczono kary

W drugiej połowie z powodu zachowania fanów sędzia Jarosław Przybył przerwał pojedynek na 10 minut. Z czego to wynikało?

Otóż kibice z Łodzi wyszli na dach z transparentem z napisem "Widzew", i zwiesili go z niego, tak żeby tworzył napis: Widzew Pany, zamiast Cracovia Pany, a następnie odpalili race, które zadymiły murawę.

Taka akcja spotkała się z natychmiastową odpowiedzią fanów "Pasów", którzy bardzo licznie ruszyli na dach i przejęli transparent, by potem wrócić z nim na swoje miejsce, choć przez chwilę pokazywali go jako zdobycz z dachu. Następnie spalili go na swoim sektorze.