Ekipy Legii i Jagiellonii zostały ukarane za zachowanie kibiców podczas meczu obu drużyn. Mistrzowie Polski muszą z tego tytułu zapłacić 15 tysięcy złotych, a dodatkowo klub otrzymał zakaz wyjazdu zorganizowanej grupy kibiców na trzy najbliższe mecze ligowe.



Komisja Ligi. Kary po 16. kolejce PKO Ekstraklasy

Kara dla klubu z Białegostoku jest mniej dotkliwa. Obejmuje tylko zakaz wyjazdu grupy kibiców na jeden mecz Ekstraklasy.



Dodatkowo piłkarz Śląska Wrocław Konrad Poprawa został zawieszony na jeden mecz po czerwonej kartce obejrzanej w meczu ze Stalą Mielec, podobnie jak Aleksandar Pantić (Zagłębie Lubin) po wyrzuceniu z boiska w starciu z Rakowem.



Na Adriana Gulę - trenera Wisły Kraków - nałożono natomiast karę dyskwalifikacji za dwa mecze.



