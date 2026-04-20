Komentował dla TVP dramat Polaków w barażu. Teraz będzie trenerem w Ekstraklasie

Łukasz Żurek

Tąpnięcie w kolejnym klubie Ekstraklasy. Do trenerskiej roszady ma dojść lada dzień w Cracovii. Jak informuje "Gazeta Krakowska", nowym szkoleniowcem klubu spod Wawelu zostanie Bartosz Grzelak. Urodził się w Polsce, ale posiada obywatelstwo również szwedzkie. Raptem trzy tygodnie temu pełnił rolę eksperta TVP Sport, gdy "Biało-Czerwoni" kończyli bolesną porażką batalię o mundial.

Piłkarze Cracovii w biało-czerwonych pasiastych koszulkach świętują gola, obejmując się na boisku.
Piłkarze Cracovii nie mają ostatnio wielu powodów do radości. Zmiana trenera na finiszu sezonu jest przesądzona

Pięć kolejek przed końcem sezonu Cracovię dzielą od strefy spadkowej ledwie trzy punkty. W drużynie panuje fatalna atmosfera. Spod Wawelu docierają głosy, że połowa zespołu rozgląda się już za nowym pracodawcą.

"Pasy" wygrały tylko jeden z ostatnich 10 meczów. Ale dopiero po niedzielnej porażce z Rakowem Częstochowa (1:4) zaczęto bić na alarm. Lokalne media donoszą, że z trenerską posadą musi się pożegnać Luka Elsner.

Cracovia czeka na nowego trenera. Wyzwanie podejmie Bartosz Grzelak. To będzie karkołomna misja

Jak informuje "Gazeta Krakowska, następcą słoweńskiego szkoleniowca zostanie Bartosz Grzelak. W Polsce jeszcze nie pracował, mimo że był przymierzany do Lechii Gdańsk i Pogoni Szczecin. Od niedzieli przebywa już w Krakowie.

Ma 47 lat. Urodził się w Stargardzie Szczecińskim. Posiada również obywatelstwo szwedzkie. Przed niespełna miesiącem polscy kibice mogli go zobaczyć na antenie TVP Sport w roli eksperta - przy okazji finałowego barażu o mundial z udziałem reprezentacji Polski.

Zobacz również:

Vedat Muriqi (na małym zdj.) wyrasta na poważnego kandydata do zastąpienia Roberta Lewandowskiego na Camp Nou
La Liga

Totalne zaskoczenie. Barcelona chce weterana. To on ma zastąpić Lewandowskiego

Łukasz Żurek
Łukasz Żurek

Grzelak pozostaje bez pracy od blisko roku. Od lipca 2024 do maja 2025 prowadził węgierski Ujpest. Zanotował średnio imponujący bilans: 11 zwycięstw, 12 remisów i 11 porażek. Średnia - 1,32 punktu na mecz.

Na Węgrzech trenował także Fehervar. Bardziej kojarzony jest jednak z pracy w Szwecji. Tam dowodził m.in. ekipą AIK Solna. Był również asystentem selekcjonera reprezentacji kraju do lat 21.

Teraz w Cracovii zastąpi szkoleniowca, który kilka tygodni temu... sam złożył rezygnację. Jego dymisja nie została jednak przyjęta przez zarząd klubu. W międzyczasie Elsner odrzucił inną propozycję pracy, która miała być "ofertą życia".

Już w sobotę "Pasy" zagrają pierwszy z pięciu meczów o przetrwanie. Na swoim obiekcie podejmą Pogoń Szczecin, która legitymuje się obecnie takim samym dorobkiem punktowym. Już w debiucie Grzelak może więc wiele wygrać i... jeszcze więcej stracić.

Zobacz również:

Robert Lewandowski
Robert Lewandowski

Lewandowski wybiera nowy klub. To może być hit. Wielki powrót po 16 latach

Łukasz Żurek
Łukasz Żurek
Mężczyzna z ciemnymi włosami w czarnej kurtce siedzi na stadionowej ławce trenerskiej z białym i czerwonym oparciem na tle stadionowych siedzisk.
Luka Elsner
Dwóch mężczyzn prowadzi wywiad na tle stadionu, trzymając czerwone mikrofony oznaczone logo European Qualifiers oraz TVP Sport; po lewej stronie postać o poważnym wyrazie twarzy, po prawej drugi mężczyzna z profilu.
Bartosz Grzelak (z lewej) jako ekspert TVP Sport w trakcie niedawnego meczu Szwecja - Polska
