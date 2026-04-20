Komentował dla TVP dramat Polaków w barażu. Teraz będzie trenerem w Ekstraklasie
Tąpnięcie w kolejnym klubie Ekstraklasy. Do trenerskiej roszady ma dojść lada dzień w Cracovii. Jak informuje "Gazeta Krakowska", nowym szkoleniowcem klubu spod Wawelu zostanie Bartosz Grzelak. Urodził się w Polsce, ale posiada obywatelstwo również szwedzkie. Raptem trzy tygodnie temu pełnił rolę eksperta TVP Sport, gdy "Biało-Czerwoni" kończyli bolesną porażką batalię o mundial.
Pięć kolejek przed końcem sezonu Cracovię dzielą od strefy spadkowej ledwie trzy punkty. W drużynie panuje fatalna atmosfera. Spod Wawelu docierają głosy, że połowa zespołu rozgląda się już za nowym pracodawcą.
"Pasy" wygrały tylko jeden z ostatnich 10 meczów. Ale dopiero po niedzielnej porażce z Rakowem Częstochowa (1:4) zaczęto bić na alarm. Lokalne media donoszą, że z trenerską posadą musi się pożegnać Luka Elsner.
Cracovia czeka na nowego trenera. Wyzwanie podejmie Bartosz Grzelak. To będzie karkołomna misja
Jak informuje "Gazeta Krakowska, następcą słoweńskiego szkoleniowca zostanie Bartosz Grzelak. W Polsce jeszcze nie pracował, mimo że był przymierzany do Lechii Gdańsk i Pogoni Szczecin. Od niedzieli przebywa już w Krakowie.
Ma 47 lat. Urodził się w Stargardzie Szczecińskim. Posiada również obywatelstwo szwedzkie. Przed niespełna miesiącem polscy kibice mogli go zobaczyć na antenie TVP Sport w roli eksperta - przy okazji finałowego barażu o mundial z udziałem reprezentacji Polski.
Grzelak pozostaje bez pracy od blisko roku. Od lipca 2024 do maja 2025 prowadził węgierski Ujpest. Zanotował średnio imponujący bilans: 11 zwycięstw, 12 remisów i 11 porażek. Średnia - 1,32 punktu na mecz.
Na Węgrzech trenował także Fehervar. Bardziej kojarzony jest jednak z pracy w Szwecji. Tam dowodził m.in. ekipą AIK Solna. Był również asystentem selekcjonera reprezentacji kraju do lat 21.
Teraz w Cracovii zastąpi szkoleniowca, który kilka tygodni temu... sam złożył rezygnację. Jego dymisja nie została jednak przyjęta przez zarząd klubu. W międzyczasie Elsner odrzucił inną propozycję pracy, która miała być "ofertą życia".
Już w sobotę "Pasy" zagrają pierwszy z pięciu meczów o przetrwanie. Na swoim obiekcie podejmą Pogoń Szczecin, która legitymuje się obecnie takim samym dorobkiem punktowym. Już w debiucie Grzelak może więc wiele wygrać i... jeszcze więcej stracić.