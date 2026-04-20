Komentował dla TVP dramat Polaków w barażu. Teraz będzie trenerem w Ekstraklasie

Pięć kolejek przed końcem sezonu Cracovię dzielą od strefy spadkowej ledwie trzy punkty. W drużynie panuje fatalna atmosfera. Spod Wawelu docierają głosy, że połowa zespołu rozgląda się już za nowym pracodawcą.

"Pasy" wygrały tylko jeden z ostatnich 10 meczów. Ale dopiero po niedzielnej porażce z Rakowem Częstochowa (1:4) zaczęto bić na alarm. Lokalne media donoszą, że z trenerską posadą musi się pożegnać Luka Elsner.

Cracovia czeka na nowego trenera. Wyzwanie podejmie Bartosz Grzelak. To będzie karkołomna misja

Jak informuje "Gazeta Krakowska, następcą słoweńskiego szkoleniowca zostanie Bartosz Grzelak. W Polsce jeszcze nie pracował, mimo że był przymierzany do Lechii Gdańsk i Pogoni Szczecin. Od niedzieli przebywa już w Krakowie.

Ma 47 lat. Urodził się w Stargardzie Szczecińskim. Posiada również obywatelstwo szwedzkie. Przed niespełna miesiącem polscy kibice mogli go zobaczyć na antenie TVP Sport w roli eksperta - przy okazji finałowego barażu o mundial z udziałem reprezentacji Polski.

Grzelak pozostaje bez pracy od blisko roku. Od lipca 2024 do maja 2025 prowadził węgierski Ujpest. Zanotował średnio imponujący bilans: 11 zwycięstw, 12 remisów i 11 porażek. Średnia - 1,32 punktu na mecz.

Na Węgrzech trenował także Fehervar. Bardziej kojarzony jest jednak z pracy w Szwecji. Tam dowodził m.in. ekipą AIK Solna. Był również asystentem selekcjonera reprezentacji kraju do lat 21.

Teraz w Cracovii zastąpi szkoleniowca, który kilka tygodni temu... sam złożył rezygnację. Jego dymisja nie została jednak przyjęta przez zarząd klubu. W międzyczasie Elsner odrzucił inną propozycję pracy, która miała być "ofertą życia".

Już w sobotę "Pasy" zagrają pierwszy z pięciu meczów o przetrwanie. Na swoim obiekcie podejmą Pogoń Szczecin, która legitymuje się obecnie takim samym dorobkiem punktowym. Już w debiucie Grzelak może więc wiele wygrać i... jeszcze więcej stracić.

Luka Elsner

Bartosz Grzelak (z lewej) jako ekspert TVP Sport w trakcie niedawnego meczu Szwecja - Polska

DJB. Problemy zdrowotne Arkadiusza Milka. Ocena sytuacji przez ekspertów. WIDEO Polsat Box Go POLSAT BOX GO