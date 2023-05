Warta Poznań kilka tygodni temu zapewniła sobie ligowy byt, miała nawet szansę włączyć się do walki o europejskie puchary. Wtedy jednak spuściła z tonu, przegrała dwa ostatnie wyjazdowe spotkania, straciła nawet piąte miejsce, które długo należało do niej.

Radomiak zaś odwrotnie - prezentował się wcale nie najgorzej, urywał punkty faworytom, ale ze środkowej strefy zaczął powoli odpadać . Z ostatnich dziewięciu spotkań wygrał zaledwie jedno i dość nieoczekiwanie okazało się, że... grozi mu nawet spadek do pierwszej ligi . Wygrana w Grodzisku Wlkp. pozwoliłaby mu przekroczyć mistyczne 40 punktów, co dla wielu trenerów jest gwarancją utrzymania.

Warta Poznań zaczęła bardzo efektownie. Zabrakło jej skuteczności

Radomiak nie wyglądał jednak na zespół, który do Wielkopolski przyjechał po zwycięstwo. Nie atakował wysoko, raczej skupił się uważnej defensywie. To Warta pochodziła wyżej pressingiem, a gdy trzeba było - uruchamiała tercet swoich ofensywnych graczy dalekim podaniem. Na mokrej murawie miało to rację bytu. Tak było choćby w 9. minucie, gdy po jednym podaniu Stefan Savić wybiegał na czystą pozycję, ale na samym końcu podjął złą decyzję - próbował przelobować Gabriela Kobylaka, zamiast podawać do Adama Zreľáka lub Enisa Destana, mających już pustą bramkę.