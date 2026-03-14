Kolejny triumf GKS-u Katowice stał się faktem. Cudowna asysta 32-latka

Bartłomiej Wrzesiński

GKS Katowice kontynuuje swoją świetną passę z ostatnich tygodni. Drużyna Rafała Góraka pokonała na swoim boisku 2:0 Lechię Gdańsk i znacząco zbliżyła się do podium Ekstraklasy. Trzy punkty "Gieksie" dały trafienia Mateusza Wdowiaka oraz Ilji Szkurina. Ozdobą spotkania była kapitalna asysta Bartosza Nowaka przy drugim z trafień. Drużyna z Katowic dzięki tej wygranej awansowała na piąte miejsce w tabeli.

Rifer Kapić i Bartosz Nowak rywalizują o piłkę na murawie, w tle kibice i banery stadionowe.
Rifer Kapić i Bartosz Nowak w walce o piłkęDariusz HermierszNewspix.pl

Sobotnia potyczka w Katowicach była jedną z wielu tym w sezonie gier o "sześć punktów". Miejscowy GKS w ostatnich tygodniach spisywał się rewelacyjnie, notując szalenie cenne trzy punkty w starciach z Górnikiem Zabrze oraz Radomiakiem Radom. "Gieksa" dodatkowo jest już w półfinale Pucharu Polski. Dało im to zwycięstwo po serii rzutów karnych przeciwko Widzewowi Łódź.

Lechia Gdańsk w tym sezonie zachwyca kibiców. Gdańszczanie do sezonu przystępowali z karą odjęcia pięciu punktów za zaległości finansowej. Drużyna Johna Carvera pokazuje się jednak z bardzo dobrej strony, przesuwając się z tygodnia na tydzień w górę ligowej tabeli. "Zieloni" w ostatni weekend na swoim terenie wygrali aż 3:0 z walczącą o mistrzostwo Polski Jagiellonią Białystok.

    W pierwszej połowie ręce pełne roboty miał golkiper "Gieksy" Rafał Strączek. 27-latek udanie interweniował po groźnych próbach Tomasza Wójtowicza czy Iwana Żelizki. Dodatkowo nieznacznie niecelnie na bramkę miejscowego zespołu uderzał Neugebauer. Z czasem do głosu doszli gospodarze, a efektem był gol strzelony w 39. minucie.

    GKS wyszedł z szybką kontrą prawą stroną boiska. Sebastian Milewski bardzo przytomnie dograł do wybiegającego na czystą pozycję Mateusza Wdowiaka. Skrzydłowy pomknął na bramkę Lechii i uderzeniem przy bliższym słupku pokonał Alexa Paulsena. Obserwując powtórki telewizyjne jasno widać, że reprezentant Nowej Zelandii mógł w tej sytuacji interweniować znacznie lepiej.

    Licznie zgromadzona publika na stadionie w Katowicach wybuchła po raz drugi w 60. minucie. Wówczas fenomenalnym podaniem popisał się znajdujący ostatnio w świetnej formie Bartosz Nowak. Pomocnik "Gieksy" dostrzegł niekrytego Ilję Szkurina, a Białorusin w sytuacji sam na sam z Paulsenem zachował zimną krew, powiększając tym samym prowadzenie gospodarzy.

    W 82. minucie było bardzo blisko powtórki z rozrywki. W roli podającego znów świetnie spisał się Nowak, a Szkurin pokonał Paulsena. Tym razem jednak defensorzy Lechii mieli więcej szczęścia. Sędzia momentalnie wychwycił pozycję spaloną Białorusina i gola nie uznał.

    Dzięki wygranej 2:0 GKS Katowice przesunął się na piąte miejsce i do ligowego podium traci zaledwie dwa punkty. Lechia z kolei jest na 13. pozycji z niewielką przewagą nad strefą spadkową. GKS już we wtorek w zaległym spotkaniu zagra z Jagiellonią Białystok. Triumf w tym meczu może dać im nawet awans na ligowe podium.

    PKO Ekstraklasa
    25. Kolejka
    14.03.2026
    17:30
    Zakończony
    Mateusz Wdowiak
    39'
    Ilya Shkurin
    60'
    Wszystko o meczu

    Składy drużyn

    GKS Katowice
    Lechia Gdańsk
    Rezerwowi

    Statystyki meczu

    GKS Katowice
    2 - 0
    Lechia Gdańsk
    Posiadanie piłki
    38%
    62%
    Strzały
    13
    14
    Strzały celne
    7
    1
    Strzały niecelne
    4
    8
    Strzały zablokowane
    2
    5
    Ataki
    47
    83

