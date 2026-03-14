Sobotnia potyczka w Katowicach była jedną z wielu tym w sezonie gier o "sześć punktów". Miejscowy GKS w ostatnich tygodniach spisywał się rewelacyjnie, notując szalenie cenne trzy punkty w starciach z Górnikiem Zabrze oraz Radomiakiem Radom. "Gieksa" dodatkowo jest już w półfinale Pucharu Polski. Dało im to zwycięstwo po serii rzutów karnych przeciwko Widzewowi Łódź.

Lechia Gdańsk w tym sezonie zachwyca kibiców. Gdańszczanie do sezonu przystępowali z karą odjęcia pięciu punktów za zaległości finansowej. Drużyna Johna Carvera pokazuje się jednak z bardzo dobrej strony, przesuwając się z tygodnia na tydzień w górę ligowej tabeli. "Zieloni" w ostatni weekend na swoim terenie wygrali aż 3:0 z walczącą o mistrzostwo Polski Jagiellonią Białystok.

Kolejny triumf GKS-u Katowice. Magiczna asysta Bartosza Nowaka

W pierwszej połowie ręce pełne roboty miał golkiper "Gieksy" Rafał Strączek. 27-latek udanie interweniował po groźnych próbach Tomasza Wójtowicza czy Iwana Żelizki. Dodatkowo nieznacznie niecelnie na bramkę miejscowego zespołu uderzał Neugebauer. Z czasem do głosu doszli gospodarze, a efektem był gol strzelony w 39. minucie.

GKS wyszedł z szybką kontrą prawą stroną boiska. Sebastian Milewski bardzo przytomnie dograł do wybiegającego na czystą pozycję Mateusza Wdowiaka. Skrzydłowy pomknął na bramkę Lechii i uderzeniem przy bliższym słupku pokonał Alexa Paulsena. Obserwując powtórki telewizyjne jasno widać, że reprezentant Nowej Zelandii mógł w tej sytuacji interweniować znacznie lepiej.

Licznie zgromadzona publika na stadionie w Katowicach wybuchła po raz drugi w 60. minucie. Wówczas fenomenalnym podaniem popisał się znajdujący ostatnio w świetnej formie Bartosz Nowak. Pomocnik "Gieksy" dostrzegł niekrytego Ilję Szkurina, a Białorusin w sytuacji sam na sam z Paulsenem zachował zimną krew, powiększając tym samym prowadzenie gospodarzy.

Rozwiń

W 82. minucie było bardzo blisko powtórki z rozrywki. W roli podającego znów świetnie spisał się Nowak, a Szkurin pokonał Paulsena. Tym razem jednak defensorzy Lechii mieli więcej szczęścia. Sędzia momentalnie wychwycił pozycję spaloną Białorusina i gola nie uznał.

Dzięki wygranej 2:0 GKS Katowice przesunął się na piąte miejsce i do ligowego podium traci zaledwie dwa punkty. Lechia z kolei jest na 13. pozycji z niewielką przewagą nad strefą spadkową. GKS już we wtorek w zaległym spotkaniu zagra z Jagiellonią Białystok. Triumf w tym meczu może dać im nawet awans na ligowe podium.

Statystyki meczu GKS Katowice 2 - 0 Lechia Gdańsk Posiadanie piłki 38% 62% Strzały 13 14 Strzały celne 7 1 Strzały niecelne 4 8 Strzały zablokowane 2 5 Ataki 47 83

Lechia Gdańsk Przemek Swiderski/REPORTER East News

Rifet Kapic i Borja Galan Piotr Matusewicz East News

