Mistrzowie Polski chcieli pozyskać skrzydłowego już w lecie, ale wtedy miano nie porozumieć się w sprawie kwoty odstępnego. 21-latek został więc przy Kałuży, ale nie odgrywał w drużynie dużej roli . W sumie wystąpił w dziewięciu spotkaniach we wszystkich rozgrywkach, ale przebywał na murawie zaledwie 297 minut, nie notując żadnych zdobyczy - ani goli, ani asyst.

Myszor nie chce zgodzić się na przedłużenie kontraktu, który obowiązuje do czerwca 2024 roku. Jak podają meczyki.pl kontakty między oboma klubami nasiliły się w ostatnim czasie, a Jacek Zielińsk i, szkoleniowiec "Pasów", miał zgodzić się na odejście swojego podopiecznego.

Do rozstrzygnięcia pozostały tylko szczegóły, które być może uda się dopracować nawet w środę, kiedy Raków podejmie Cracovię w 1/8 finału Pucharu Polski. Początek meczu o 18.00, transmisja w Polsacie Sport , a relacja tekstowa w Interii .

Tym bardziej, że zimowe okno transferowe, to ostatni moment, aby "Pasy" mogły coś zarobić na reprezentancie Polski do lat 21. Od 1 lipca, jeśli nic się nie zmieni odnośnie jego kontraktu, będzie wolnym zawodnikiem.

Ekstraklasa. Już dwóch piłkarzy Cracovii trafiło do Rakowa

Zawodnik występuje też w młodzieżowej reprezentacji Polski, w której rozegrał sześć meczów, ostatni we wrześniu tego roku przeciwko Kosowu.

Gdyby Myszor przeszedł z Cracovii do Rakowa, to byłby trzecim graczem, który pokonał taką trasę. Pierwszy był Mateusz Wdowiak, który już jednak zakończy przygodę z "Medalikami" i obecnie występuje w KGHM Zagłębiu Lubin, a drugi Kamil Pestka, który w ekipie mistrzów Polski na razie gra mało, ale dopiero wraca do pełnej formy po poważnej kontuzji.