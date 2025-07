Kolejny transfer mistrza Polski potwierdzony. Solidne wzmocnienie przed walką w Europie

Trzeba przyznać, że Lech Poznań bardzo poważnie podszedł do letniego okienka transferowego. Przed rozpoczęciem batalii w europejskich pucharach mistrz Polski dokonał kilku dużych wzmocnień. Najwięcej uwagi kibiców skupiły dwa głośne powroty do Poznania. Po latach przerwy ponownie przy Bułgarskiej występować będą Robert Gumny i Mateusz Skrzypczak .

Bardzo głośno jest ostatnio również o przejściu do Lecha kolejnego zawodnika z dorobkiem w seniorskiej reprezentacji Polski. Mowa o Arkadiuszu Recy , który po zakończeniu wieloletniej przygody z włoską piłką prawdopodobnie wróci do Polski i zwiąże się kontraktem z Lechem Poznań.

- To zawodnik posiadający doświadczenie z gry o najwyższe cele, dwukrotnie zdobywał mistrzostwo kraju, stanowił ważny punkt swoich byłych druzyn. Nominalnie występuje na pozycji lewoskrzydłowego, ale może grać również po drugiej stronie boiska. Cechuje go szybkość i skuteczność w pojedynkach z przeciwnikami, a także stojąca na dobrym poziomie finalizacja. Poprzednie zespoły Leo preferowały podobny styl gry i ustawienie do naszego, a w ostatnich tygodniach przebywał on z Arisem na obozie przygotowawczym do nadchodzącego sezonu. Liczymy na to, że oba te czynniki usprawnią proces jego aklimatyzacji w Lechu - tak nowego zawodnika Lecha scharakteryzował dyrektor sportowy mistrza Polski Tomasz Rząsa.