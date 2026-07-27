Tego lata do Major League Soccer trafił jeden z najlepszych, jeśli nie najlepszy, piłkarz w historii naszego kraju. Robert Lewandowski po wygaśnięciu umowy z FC Barcelona zdecydował się na opuszczenie Europy, obierając kierunek właśnie za ocean. Tam największą determinacją wykazało się Chicago Fire.

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"Strażacy" podpisali z Lewandowskim umowę do czerwca 2028 roku. Wówczas "Lewy" będzie się zbliżał do "czterdziestki". Wraz z przenosinami do MLS kapitan reprezentacji Polski stał się prawdopodobnie największym sportowym ambasadorem kraju za oceanem na równi z Igą Świątek.

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Oprócz niego w MLS możemy oglądać także innych Polaków. Obecnie w USA występuje siedmiu piłkarzy z polskim paszportem. Czy Lewandowski rozpocznie swoistą ekspansję Biało-Czerwonych? Trudno powiedzieć. Wiadomo jednak, że pojawiło się zainteresowanie Bartoszem Mrozkiem.

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Bramkarz Lecha Poznań trafił na celownik LA Galaxy. O szczegółach poinformował Tomasz Włodarczyk. "Bartosz Mrozek ma propozycje z LA Galaxy, Turcji i jest jeszcze jeden kierunek. Trwają rozmowy ws. transferu. Dziś normalnie trenował z zespołem" - czytamy na profilu społecznościowym dziennikarza portalu "Meczyki.pl".

26-latek po przyjściu Mateusza Lisa stracił miejsce w składzie Lecha Poznań. Po udanym sezonie 2025/2026 nie może dziwić, że Amerykanie zainteresowali się jego potencjalnym sprowadzeniem. W barwach Lecha łącznie wystąpił w 121 spotkaniach. 42 razy zachował czyste konto. Wyceniany jest na kwotę trzech milionów euro.

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