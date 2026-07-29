Kolejne zmiany w Widzewie. Przekazano ws. właściciela. Oficjalnie
Pod koniec marca zeszłego roku Robert Dobrzycki został większościowym właścicielem Widzewa. Od tamtej pory w łódzkim klubie - przede wszystkim z finansowego punktu widzenia - nastały złote czasy. W środowe popołudnie czterokrotni mistrzowie Polski przekazali kolejne wieści ws. swojego szefa, które z pewnością ucieszą kibiców.
Widzew Łódź stał się finansową potęgą Ekstraklasy, odkąd klub przejął Robert Dobrzycki. Polski biznesmen zainwestował w projekt mnóstwo pieniędzy. Tym sposobem do drużyny trafili m.in. zawodnicy, tacy jak Przemysław Wiśniewski, Bartłomiej Drągowski, Emil Kornvig, Mariusz Fornalczyk czy Osman Bukari. Co prawda ostatni z nich okazał się niewypałem, jednak nadal jest to najdroższy przychodzący transfer w historii całej ligi.
Przed tą kampanią zespół zasilił chociażby Karol Świderski ściągnięty z Panathinaikosu za milion euro. Przypomnijmy, w poprzednim sezonie Widzew ledwie utrzymał się w elicie. Po nieudanych kadencjach Zeljko Sopicia, Patryka Czubaka i Igora Jovicevicia sytuację uratował dopiero Aleksandar Vuković.
Widzew przekazał ws. Roberta Dobrzyckiego. Świetne wieści dla kibiców
Teraz czterokrotni mistrzowie Polski weszli w rozgrywki z zupełnie nową nadzieją. W pierwszej kolejce zremisowali u siebie 2:2 z Motorem Lublin.
W międzyczasie nie próżnują klubowe gabinety. W środę o godz. 13:45 przekazano, że wspomniany właściciel zainwestuje jeszcze więcej środków w łódzką drużynę.
"Robert Dobrzycki zwiększył swoje zaangażowanie kapitałowe w Widzew Łódź S.A. Podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podjęto uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki poprzez emisję nowych akcji. Wszystkie wyemitowane akcje objął Robert Dobrzycki za pośrednictwem spółki RD Sports Sp. z o.o." - czytamy w pierwszej części oficjalnego oświadczenia.
"Po rejestracji podwyższenia kapitału struktura właścicielska Widzew Łódź S.A. przedstawia się następująco:
- RD Sports Sp. z o.o. - 93,32%
- Troodon Sp. z o.o. - 5,03%
- Stowarzyszenie Reaktywacja Tradycji Sportowych Widzew Łódź - 1,09%
- Remigiusz Brzeziński - 0,56%" - uzupełniono.
W takiej sytuacji można spodziewać się, że Widzew nadal nie będzie próżnował na rynku transferowym, a nowi zawodnicy będą mogli liczyć na lukratywne kontrakty. W drugiej serii gier Łodzianie zmierzą się na wyjeździe z Wisłą Płock.