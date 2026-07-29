Kolejne zmiany w Widzewie. Przekazano ws. właściciela. Oficjalnie

Michał Chmielewski

Michał Chmielewski

Pod koniec marca zeszłego roku Robert Dobrzycki został większościowym właścicielem Widzewa. Od tamtej pory w łódzkim klubie - przede wszystkim z finansowego punktu widzenia - nastały złote czasy. W środowe popołudnie czterokrotni mistrzowie Polski przekazali kolejne wieści ws. swojego szefa, które z pewnością ucieszą kibiców.

Robert Dobrzycki w okularach i białej koszuli przemawia z mikrofonem na tle stadionu Widzewa pełnego kibiców.
Robert DobrzyckiFOT MARCIN BRYJA / 400mm.plNewspix.pl

Widzew Łódź stał się finansową potęgą Ekstraklasy, odkąd klub przejął Robert Dobrzycki. Polski biznesmen zainwestował w projekt mnóstwo pieniędzy. Tym sposobem do drużyny trafili m.in. zawodnicy, tacy jak Przemysław Wiśniewski, Bartłomiej Drągowski, Emil Kornvig, Mariusz Fornalczyk czy Osman Bukari. Co prawda ostatni z nich okazał się niewypałem, jednak nadal jest to najdroższy przychodzący transfer w historii całej ligi.

Przed tą kampanią zespół zasilił chociażby Karol Świderski ściągnięty z Panathinaikosu za milion euro. Przypomnijmy, w poprzednim sezonie Widzew ledwie utrzymał się w elicie. Po nieudanych kadencjach Zeljko Sopicia, Patryka Czubaka i Igora Jovicevicia sytuację uratował dopiero Aleksandar Vuković.

Widzew przekazał ws. Roberta Dobrzyckiego. Świetne wieści dla kibiców

Teraz czterokrotni mistrzowie Polski weszli w rozgrywki z zupełnie nową nadzieją. W pierwszej kolejce zremisowali u siebie 2:2 z Motorem Lublin.

W międzyczasie nie próżnują klubowe gabinety. W środę o godz. 13:45 przekazano, że wspomniany właściciel zainwestuje jeszcze więcej środków w łódzką drużynę.

"Robert Dobrzycki zwiększył swoje zaangażowanie kapitałowe w Widzew Łódź S.A. Podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podjęto uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki poprzez emisję nowych akcji. Wszystkie wyemitowane akcje objął Robert Dobrzycki za pośrednictwem spółki RD Sports Sp. z o.o." - czytamy w pierwszej części oficjalnego oświadczenia.

"Po rejestracji podwyższenia kapitału struktura właścicielska Widzew Łódź S.A. przedstawia się następująco:

  • RD Sports Sp. z o.o. - 93,32%
  • Troodon Sp. z o.o. - 5,03%
  • Stowarzyszenie Reaktywacja Tradycji Sportowych Widzew Łódź - 1,09%
  • Remigiusz Brzeziński - 0,56%" - uzupełniono.

W takiej sytuacji można spodziewać się, że Widzew nadal nie będzie próżnował na rynku transferowym, a nowi zawodnicy będą mogli liczyć na lukratywne kontrakty. W drugiej serii gier Łodzianie zmierzą się na wyjeździe z Wisłą Płock.

Zobacz również:

Marek Papszun
Ekstraklasa

Media: Nagłe odejście z Legii, Papszun zadecydował. To ostateczny koniec

Bartłomiej Wrzesiński
Bartłomiej Wrzesiński
Uśmiechnięty mężczyzna w okularach i różowej koszuli stoi przy mikrofonie na scenie plenerowej, w tle widoczne rozmyte liście drzew.
Robert Dobrzyckimateriały prasowe
Grupa piłkarzy w czerwonych strojach celebruje zdobycie bramki na boisku, otoczona rozemocjonowanymi kibicami na trybunach.
Widzew ŁódźANDRZEJ ZBRANIECKIEast News
Grupa mężczyzn pozuje do zdjęcia na tle dużego logo klubu sportowego, wokół widoczna jest także publiczność ubrana w ubrania nawiązujące do barw klubowych.
Przed meczem z Rakowem Robert Dobrzycki, głowny udziałowiec Widzewa spotkał się z kibicamiwidzew.commateriały prasowe


Tomas Martin Etcheverry - Brandon Nakashima. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja