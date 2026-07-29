Kolejne zmiany w Widzewie. Przekazano ws. właściciela. Oficjalnie

Widzew Łódź stał się finansową potęgą Ekstraklasy, odkąd klub przejął Robert Dobrzycki. Polski biznesmen zainwestował w projekt mnóstwo pieniędzy. Tym sposobem do drużyny trafili m.in. zawodnicy, tacy jak Przemysław Wiśniewski, Bartłomiej Drągowski, Emil Kornvig, Mariusz Fornalczyk czy Osman Bukari. Co prawda ostatni z nich okazał się niewypałem, jednak nadal jest to najdroższy przychodzący transfer w historii całej ligi.

Przed tą kampanią zespół zasilił chociażby Karol Świderski ściągnięty z Panathinaikosu za milion euro. Przypomnijmy, w poprzednim sezonie Widzew ledwie utrzymał się w elicie. Po nieudanych kadencjach Zeljko Sopicia, Patryka Czubaka i Igora Jovicevicia sytuację uratował dopiero Aleksandar Vuković.

Widzew przekazał ws. Roberta Dobrzyckiego. Świetne wieści dla kibiców

Teraz czterokrotni mistrzowie Polski weszli w rozgrywki z zupełnie nową nadzieją. W pierwszej kolejce zremisowali u siebie 2:2 z Motorem Lublin.

W międzyczasie nie próżnują klubowe gabinety. W środę o godz. 13:45 przekazano, że wspomniany właściciel zainwestuje jeszcze więcej środków w łódzką drużynę.

"Robert Dobrzycki zwiększył swoje zaangażowanie kapitałowe w Widzew Łódź S.A. Podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podjęto uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki poprzez emisję nowych akcji. Wszystkie wyemitowane akcje objął Robert Dobrzycki za pośrednictwem spółki RD Sports Sp. z o.o." - czytamy w pierwszej części oficjalnego oświadczenia.

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"Po rejestracji podwyższenia kapitału struktura właścicielska Widzew Łódź S.A. przedstawia się następująco:

RD Sports Sp. z o.o. - 93,32%

Troodon Sp. z o.o. - 5,03%

Stowarzyszenie Reaktywacja Tradycji Sportowych Widzew Łódź - 1,09%

Remigiusz Brzeziński - 0,56%" - uzupełniono.

W takiej sytuacji można spodziewać się, że Widzew nadal nie będzie próżnował na rynku transferowym, a nowi zawodnicy będą mogli liczyć na lukratywne kontrakty. W drugiej serii gier Łodzianie zmierzą się na wyjeździe z Wisłą Płock.

Robert Dobrzycki materiały prasowe

Widzew Łódź ANDRZEJ ZBRANIECKI East News

Przed meczem z Rakowem Robert Dobrzycki, głowny udziałowiec Widzewa spotkał się z kibicami widzew.com materiały prasowe





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