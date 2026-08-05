Kolejne pożegnanie z Widzewem, jest oficjalny komunikat. To musiało się tak skończyć

Jakub Rzeźnicki

Jakub Rzeźnicki

Widzew w trakcie letniego okna transferowego rozpoczął poważne porządki w kadrze, do której, jak czas pokazał, w ostatnich miesiącach trafiło wielu przypadkowych piłkarzy. Fala rozstań zdaje się nie mieć końca - w środę pożegnano kolejnego zawodnika. Patrząc po historii jego występów w łódzkiej ekipie, można dojść do wniosku, że to musiało się tak skończyć. Pojawił się już oficjalny komunikat w tej sprawie.

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Widzew Łódź ogłosił kolejne rozstanieMARCIN BRYJA/400MM.PL/Newspix.pl & MARIAN ZUBRZYCKI/PAPNewspix.pl

Odkąd stanowisko dyrektora pionu sportowego Widzewa objął Łukasz Masłowski, zaczęło się porządkowanie kadry. Na przestrzeni ostatniego roku ekipa z Łodzi przeprowadziła wiele transferów, z których tylko część okazała się trafiona. Wielu zawodników sprowadzonych za grube pieniądze kompetnie się nie sprawdziła.

Najjaskrawszym przykładem jest Osman Bukari - najdrożej w historii Ekstraklasy kupiony piłkarz. Nie zanotował ani jednej bramki czy asysty przez całą rundę, a jakiś czas temu odszedł na wypożyczenie do Crveny Zvezdy. I od razu w niej odżył. Jasno pokazało to, że zwyczajnie nie zaaklimatyzował się w Polsce.

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Widzew żegna kolejnego zawodnika. Kompletny niewypał transferowy

W ostatnich dniach informowaliśmy, że z Widzewem rozstanie się Stelios Andreou, który trafi na wypożyczenie do Estorilu. W środę natomiast klub z Łodzi poinformował o pożegnaniu kolejnego niewypału transferowego - Tonio Teklicia. 

Chorwat trafił do Widzewa w lipcu 2025 roku z Trabzonsporu. Dość szybko okazało się jednak, że w Ekstraklasie się nie sprawdza. Już na początku stycznia trafił na wypożyczenie do NK Osijek, gdzie był istotnym graczem wyjściowego składu.

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Po powrocie z wypożyczenia w Łodzi uznano, że nie ma dla niego miejsca. Klub oficjalnie poinformował, że 26-latek został wypożyczony do końca sezonu do tureckiego Mardin 1969. W umowie zawarto opcję wykupu pomocnika.

Ekstraklasa. Fatalne statystyki Teklicia w Widzewie

O tym, jak bardzo nieudany był to transfer Widzewa najlepiej świadczą statystyki Teklicia. Rozegrał on dla niego zaledwie 9 meczów, z czego tylko jeden w wyjściowym składzie - w 1. rundzie Pucharu Polski w rywalizacji z Bruk-Bet Termaliką Nieciecza.

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Przełożyło się to na mizerne 240 minut, w trakcie których nie zanotował on bramki ani asysty. Trener Aleksandar Vuković bez wahania go skreślił.

Dwóch piłkarzy w czerwonych koszulkach oraz niebieskich znacznikach, schodzących z boiska podczas meczu, w tle kibice i elementy stadionu.
Tonio TeklicMarcin GolbaAFP
Piłkarz w czerwonym stroju prowadzi piłkę podczas meczu, a obrońca w czarno-żółtym komplecie z numerem 5 obserwuje ruch przeciwnika na boisku.
Tonio Teklic w meczu z Koroną KielceSOPA ImagesGetty Images


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