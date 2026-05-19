Kolejne odejścia z Rakowa przesądzone. "Najlepszy w historii", klub już go pożegnał

Nie jest to tak udany sezon dla Rakowa Częstochowa, jak mogli się spodziewać pod Jasną Górą, ale zespół wciąż może zakończyć rozgrywki na podium, a co więcej zostać wicemistrzem Polski i zagwarantować sobie udział w eliminacjach do Ligi Mistrzów. Raków musi liczyć na inne zespoły, ale strata do drugiego miejsca wynosi zaledwie punkt i walka w ostatniej kolejce PKO Ekstraklasy na pewno będzie zażarta.

Już teraz można spodziewać się, że zespół przed kolejnym sezonem przejdzie spore przemeblowanie. Wciąż nie jest jasne, kto obejmie stery w ekipie z Częstochowy. Po przegranym finale Pucharu Polski niespodziewanie zwolniony został Łukasz Tomczyk, a jego obowiązki przejął Dawid Kroczek i to on dokończy rozgrywki jako pierwszy szkoleniowiec Rakowa. W ostatnich dniach ogłoszono rozstanie z dwiema legendami klubu.

Ivi Lopez odchodzi z Rakowa. Oficjalny komunikat częstochowskiego klubu

W poniedziałkowe popołudnie klub poinformował o rozstaniu z Zoranem Arseniciem. Chorwat w Częstochowie spędził pięć lat i był jedną z głównych postaci zespołu, który w ostatnich sezonach święcił triumfy. Niewykluczone, że Arsenić zostanie w Polsce, bo jak można przeczytać w medialnych doniesieniach, jego usługami zainteresowana jest Legia Warszawa, gdzie pracuje Marek Papszun, który współpracował przez długi czas z zawodnikiem w Rakowie.

Równo dwadzieścia cztery godziny po komunikacie dotyczącym Arsenicia, klub poinformował o kolejnym rozstaniu. Tym razem chodzi o Iviego Lopeza. "¡Gracias, El Mágico! Po sześciu latach w Rakowie Częstochowa, Ivi López odejdzie z klubu z końcem sezonu 2025/26.Ivi, życzymy powodzenia w dalszej karierze!" - czytamy we wpisie na platformie "X". Kibice Rakowa w pięknych słowach żegnają zawodnika i w wielu komentarzach przewija się stwierdzenie, że Lopez to najlepszy piłkarz w historii klubu.

O możliwym odejściu Hiszpana mówiono od dłuższego czasu. Jego kontrakt wygasa wraz z zakończeniem sezonu i nie zostanie przedłużony. Ofensywny zawodnik zagrał w 171 meczach, zdobył 62 gole i zanotował 39 asyst. Z Rakowem zdobył tytuł mistrza Polski, dwa Superpuchary Polski oraz dwa Puchary Polski. Lopez swoją karierę będzie kontynuował najprawdopodobniej w swojej ojczyźnie, choć pojawiają się również doniesienia, że usługami Hiszpana zainteresowane są zespoły z Bliskiego Wschodu.

Rozwiń

Ivi Lopez Emilia Krawczyk East News

Zawodnicy Rakowa Częstochowa Grzegorz Wajda/REPORTER East News





Paulina Czarnota-Bojarska o najnowszych informacjach w polskim futbolu. WIDEO Paulina Czarnota Bojarska INTERIA.TV