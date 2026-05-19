Kolejne odejścia z Rakowa przesądzone. "Najlepszy w historii", klub już go pożegnał

Damian Okła

Oprac.: Damian Okła

W Rakowie Częstochowa po zakończeniu trwających rozgrywek może dojść do sporych przetasowań w kadrze zespołu. Zwiastunem nadchodzących zmian są dwa znaczące odejścia, które zostały ogłoszone jeszcze przed ostatnim spotkaniem sezonu, w którym Raków powalczy o udział w eliminacjach do Ligi Mistrzów. Po tym, jak powiadomiono o odejściu Zorana Arsenicia, pożegnano również inną legendę klubu, Iviego Lopeza.

Adriano Amorim, Ivi Lopez i Jonatan Braut Brunes w meczu Rakowa Częstochowa
Adriano Amorim, Ivi Lopez i Jonatan Braut BrunesMICHAL TRZPIS/400MM.PL / NEWSPIX.PLNewspix.pl

Nie jest to tak udany sezon dla Rakowa Częstochowa, jak mogli się spodziewać pod Jasną Górą, ale zespół wciąż może zakończyć rozgrywki na podium, a co więcej zostać wicemistrzem Polski i zagwarantować sobie udział w eliminacjach do Ligi Mistrzów. Raków musi liczyć na inne zespoły, ale strata do drugiego miejsca wynosi zaledwie punkt i walka w ostatniej kolejce PKO Ekstraklasy na pewno będzie zażarta.

Już teraz można spodziewać się, że zespół przed kolejnym sezonem przejdzie spore przemeblowanie. Wciąż nie jest jasne, kto obejmie stery w ekipie z Częstochowy. Po przegranym finale Pucharu Polski niespodziewanie zwolniony został Łukasz Tomczyk, a jego obowiązki przejął Dawid Kroczek i to on dokończy rozgrywki jako pierwszy szkoleniowiec Rakowa. W ostatnich dniach ogłoszono rozstanie z dwiema legendami klubu.

Zobacz również:

Robert Lewandowski
Robert Lewandowski

Został bramkarzem sezonu. Tak rozwścieczył Roberta Lewandowskiego

Tomasz Kalemba
Tomasz Kalemba

Ivi Lopez odchodzi z Rakowa. Oficjalny komunikat częstochowskiego klubu

W poniedziałkowe popołudnie klub poinformował o rozstaniu z Zoranem Arseniciem. Chorwat w Częstochowie spędził pięć lat i był jedną z głównych postaci zespołu, który w ostatnich sezonach święcił triumfy. Niewykluczone, że Arsenić zostanie w Polsce, bo jak można przeczytać w medialnych doniesieniach, jego usługami zainteresowana jest Legia Warszawa, gdzie pracuje Marek Papszun, który współpracował przez długi czas z zawodnikiem w Rakowie.

Zobacz również:

Piotr Zieliński w trakcie meczu z Napoli
Serie A

Trzęsienie ziemi po triumfie Piotra Zielińskiego. Media: Odejście przesądzone

Bartłomiej Wrzesiński
Bartłomiej Wrzesiński

Równo dwadzieścia cztery godziny po komunikacie dotyczącym Arsenicia, klub poinformował o kolejnym rozstaniu. Tym razem chodzi o Iviego Lopeza. "¡Gracias, El Mágico! Po sześciu latach w Rakowie Częstochowa, Ivi López odejdzie z klubu z końcem sezonu 2025/26.Ivi, życzymy powodzenia w dalszej karierze!" - czytamy we wpisie na platformie "X". Kibice Rakowa w pięknych słowach żegnają zawodnika i w wielu komentarzach przewija się stwierdzenie, że Lopez to najlepszy piłkarz w historii klubu.

O możliwym odejściu Hiszpana mówiono od dłuższego czasu. Jego kontrakt wygasa wraz z zakończeniem sezonu i nie zostanie przedłużony. Ofensywny zawodnik zagrał w 171 meczach, zdobył 62 gole i zanotował 39 asyst. Z Rakowem zdobył tytuł mistrza Polski, dwa Superpuchary Polski oraz dwa Puchary Polski. Lopez swoją karierę będzie kontynuował najprawdopodobniej w swojej ojczyźnie, choć pojawiają się również doniesienia, że usługami Hiszpana zainteresowane są zespoły z Bliskiego Wschodu.

Zobacz również:

Robert Lewandowski
Robert Lewandowski

Media: Lewandowski podjął decyzję, kierunek już znany. Wszystko ogłosili

Paweł Nowak
Paweł Nowak
Piłkarz w czerwonym stroju podbija piłkę na środku boiska podczas meczu piłkarskiego, w tle widoczna zapełniona trybuna z kibicami i zawodnicy rywalizującej drużyny.
Ivi LopezEmilia KrawczykEast News
Trzech piłkarzy drużyny w czerwonych koszulkach z logo sponsorów obejmuje się i celebruje razem na tle rozmytej publiczności na stadionie.
Zawodnicy Rakowa CzęstochowaGrzegorz Wajda/REPORTEREast News


Paulina Czarnota-Bojarska o najnowszych informacjach w polskim futbolu. WIDEOPaulina Czarnota BojarskaINTERIA.TV

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja