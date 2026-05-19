Kolejne odejścia z Rakowa przesądzone. "Najlepszy w historii", klub już go pożegnał
W Rakowie Częstochowa po zakończeniu trwających rozgrywek może dojść do sporych przetasowań w kadrze zespołu. Zwiastunem nadchodzących zmian są dwa znaczące odejścia, które zostały ogłoszone jeszcze przed ostatnim spotkaniem sezonu, w którym Raków powalczy o udział w eliminacjach do Ligi Mistrzów. Po tym, jak powiadomiono o odejściu Zorana Arsenicia, pożegnano również inną legendę klubu, Iviego Lopeza.
Nie jest to tak udany sezon dla Rakowa Częstochowa, jak mogli się spodziewać pod Jasną Górą, ale zespół wciąż może zakończyć rozgrywki na podium, a co więcej zostać wicemistrzem Polski i zagwarantować sobie udział w eliminacjach do Ligi Mistrzów. Raków musi liczyć na inne zespoły, ale strata do drugiego miejsca wynosi zaledwie punkt i walka w ostatniej kolejce PKO Ekstraklasy na pewno będzie zażarta.
Już teraz można spodziewać się, że zespół przed kolejnym sezonem przejdzie spore przemeblowanie. Wciąż nie jest jasne, kto obejmie stery w ekipie z Częstochowy. Po przegranym finale Pucharu Polski niespodziewanie zwolniony został Łukasz Tomczyk, a jego obowiązki przejął Dawid Kroczek i to on dokończy rozgrywki jako pierwszy szkoleniowiec Rakowa. W ostatnich dniach ogłoszono rozstanie z dwiema legendami klubu.
Ivi Lopez odchodzi z Rakowa. Oficjalny komunikat częstochowskiego klubu
W poniedziałkowe popołudnie klub poinformował o rozstaniu z Zoranem Arseniciem. Chorwat w Częstochowie spędził pięć lat i był jedną z głównych postaci zespołu, który w ostatnich sezonach święcił triumfy. Niewykluczone, że Arsenić zostanie w Polsce, bo jak można przeczytać w medialnych doniesieniach, jego usługami zainteresowana jest Legia Warszawa, gdzie pracuje Marek Papszun, który współpracował przez długi czas z zawodnikiem w Rakowie.
Równo dwadzieścia cztery godziny po komunikacie dotyczącym Arsenicia, klub poinformował o kolejnym rozstaniu. Tym razem chodzi o Iviego Lopeza. "¡Gracias, El Mágico! Po sześciu latach w Rakowie Częstochowa, Ivi López odejdzie z klubu z końcem sezonu 2025/26.Ivi, życzymy powodzenia w dalszej karierze!" - czytamy we wpisie na platformie "X". Kibice Rakowa w pięknych słowach żegnają zawodnika i w wielu komentarzach przewija się stwierdzenie, że Lopez to najlepszy piłkarz w historii klubu.
O możliwym odejściu Hiszpana mówiono od dłuższego czasu. Jego kontrakt wygasa wraz z zakończeniem sezonu i nie zostanie przedłużony. Ofensywny zawodnik zagrał w 171 meczach, zdobył 62 gole i zanotował 39 asyst. Z Rakowem zdobył tytuł mistrza Polski, dwa Superpuchary Polski oraz dwa Puchary Polski. Lopez swoją karierę będzie kontynuował najprawdopodobniej w swojej ojczyźnie, choć pojawiają się również doniesienia, że usługami Hiszpana zainteresowane są zespoły z Bliskiego Wschodu.