Kolejna ofiara Ekstraklasy. Były selekcjoner reprezentacji Polski zwolniony

Po 9. kolejkach sezonu PKO Ekstraklasy Zagłębie Lubin zajmuje 16. miejsce w tabeli. Miedziowi w ostatnich pięciu spotkaniach zdobyli zaledwie trzy punkty. Fornalik wcześniej dostał od zarządu ultimatum. Na konferencji pomeczowej były selekcjoner mówił, że wynik spotkania był za wysoki biorąc pod uwagę to, co było widać na boisku. Wydaje się, że trener mocno odpłynął, ponieważ od początku spotkania to Raków narzucił swoje warunki i sam wynik to pokazuje.

Reklama