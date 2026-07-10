Wisła Kraków znajduje się już na ostatnim etapie przygotowań do nowego sezonu Ekstraklasy. "Biała Gwiazda" wraca do elity po czteroletniej absencji. W poprzednim sezonie drużyna Mariusza Jopa okazała się najlepszym zespołem Betclic 1. Ligi.

Działacze krakowskiego klubu w pierwszej kolejności zadbali o to, by przedłużyć kontrakty z podstawowymi zawodnikami. Kibice otrzymali zatem pozytywne wieści dotyczące przyszłości m.in. Macieja Kuziemki, Jamesa Igbekeme czy Bartosza Jarocha.

Wszyscy związani z klubem przy ulicy Reymonta wyczekiwali jednak na nowe transfery. Piątkowe popołudnie przyniosło nową odpowiedź w tej kwestii. Wisła zaprezentowała swojego nowego zawodnika, którym okazał się Francuz Elie Youan.

Wisła Kraków przedstawiła kolejnego nowego zawodnika. To trzecie wzmocnienie tego lata

- Elie Youan został nowym zawodnikiem Wisły Kraków. 27-letni francuski skrzydłowy podpisał z Białą Gwiazdą kontrakt obowiązujący do 30 czerwca 2029 roku. Wychowanek FC Nantes ma za sobą występy w barwach FC St. Gallen oraz Hibernian FC, gdzie przez cztery sezony należał do czołowych zawodników ofensywnych zespołu - ogłosił beniaminek Ekstraklasy.

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Nowy zawodnik Wisły Kraków na boiskach szkockiej ekstraklasy występował od 2022 roku. Ostatni sezon był dla niego stosunkowo udany, bowiem kampanię zakończył z 17 występami ligowymi oraz czterema trafieniami. Jego Hibernian zakończył sezon na piątym miejscu i zagra w eliminacjach Ligi Konferencji.

27-latek w swojej karierze zanotował jeden występ w młodzieżowej reprezentacji Francji. Na jego koncie znajdują się również spotkania w eliminacjach europejskich pucharów. Elie Youan jest trzecim letnim wzmocnieniem Wisły Kraków. Wcześniej do tego zespołu dołączyli doskonale znany z gry w Górniku Zabrze bramkarz Marcel Łubik oraz francuski defensor Maxence Maisonneuve.

Niewykluczone, że kibice Wisły całą trójkę na boisku będą mogli ujrzeć już w najbliższą sobotę 11 lipca. Od godziny 15:00 na Synerise Arenie Kraków rozgrywane będzie towarzyskie spotkanie z walijskim Wrexham, które zostało zorganizowane z okazji obchodów 120-lecia krakowskiego klubu. Relacja na żywo będzie dostępna w serwisie Interia Sport.

Wisła Kraków Michal Klag East News

Mariusz Jop Michal Klag East News





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