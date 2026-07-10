Kluczowy komunikat Wisły Kraków. Klub ogłasza. Trzeci raz tego lata
Wisła Kraków zbroi się przed powrotem do Ekstraklasy. Krakowski klub w piątkowe popołudnie zaprezentował swojego nowego zawodnika. Zespół Mariusza Jopa wzmocni 27-letni skrzydłowy francuski skrzydłowy Elie Youan. Jest to trzeci transfer przeprowadzony przez "Białą Gwiazdę" tego lata.
Wisła Kraków znajduje się już na ostatnim etapie przygotowań do nowego sezonu Ekstraklasy. "Biała Gwiazda" wraca do elity po czteroletniej absencji. W poprzednim sezonie drużyna Mariusza Jopa okazała się najlepszym zespołem Betclic 1. Ligi.
Działacze krakowskiego klubu w pierwszej kolejności zadbali o to, by przedłużyć kontrakty z podstawowymi zawodnikami. Kibice otrzymali zatem pozytywne wieści dotyczące przyszłości m.in. Macieja Kuziemki, Jamesa Igbekeme czy Bartosza Jarocha.
Wszyscy związani z klubem przy ulicy Reymonta wyczekiwali jednak na nowe transfery. Piątkowe popołudnie przyniosło nową odpowiedź w tej kwestii. Wisła zaprezentowała swojego nowego zawodnika, którym okazał się Francuz Elie Youan.
Wisła Kraków przedstawiła kolejnego nowego zawodnika. To trzecie wzmocnienie tego lata
- Elie Youan został nowym zawodnikiem Wisły Kraków. 27-letni francuski skrzydłowy podpisał z Białą Gwiazdą kontrakt obowiązujący do 30 czerwca 2029 roku. Wychowanek FC Nantes ma za sobą występy w barwach FC St. Gallen oraz Hibernian FC, gdzie przez cztery sezony należał do czołowych zawodników ofensywnych zespołu - ogłosił beniaminek Ekstraklasy.
Nowy zawodnik Wisły Kraków na boiskach szkockiej ekstraklasy występował od 2022 roku. Ostatni sezon był dla niego stosunkowo udany, bowiem kampanię zakończył z 17 występami ligowymi oraz czterema trafieniami. Jego Hibernian zakończył sezon na piątym miejscu i zagra w eliminacjach Ligi Konferencji.
27-latek w swojej karierze zanotował jeden występ w młodzieżowej reprezentacji Francji. Na jego koncie znajdują się również spotkania w eliminacjach europejskich pucharów. Elie Youan jest trzecim letnim wzmocnieniem Wisły Kraków. Wcześniej do tego zespołu dołączyli doskonale znany z gry w Górniku Zabrze bramkarz Marcel Łubik oraz francuski defensor Maxence Maisonneuve.
Niewykluczone, że kibice Wisły całą trójkę na boisku będą mogli ujrzeć już w najbliższą sobotę 11 lipca. Od godziny 15:00 na Synerise Arenie Kraków rozgrywane będzie towarzyskie spotkanie z walijskim Wrexham, które zostało zorganizowane z okazji obchodów 120-lecia krakowskiego klubu. Relacja na żywo będzie dostępna w serwisie Interia Sport.