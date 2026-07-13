Kibice w Poznaniu z niecierpliwością wyczekują na rozpoczęcie nowego sezonu i kolejne podejście do Ligi Mistrzów. Zwycięzca ostatniego sezonu Ekstraklasy eliminacje rozpocznie od drugiej rundy. "Kolejorz" już na starcie stanie przed wymagającym wyzwaniem w postaci potyczki z mistrzem Danii - Aarhus GF.

Ostatniego lata Lech zachował trzon drużyny z poprzedniego sezonu. Kontrakty z klubami przedłużyli Luis Palma oraz Ali Gholizadeh. Prócz tego dokonano kilku wzmocnień. Wśród nowych zawodników znaleźć można m.in. Mateusza Lisa, Allahyara Sayyadmanesha i Terry'ego Yegbe.

Fetowane w Poznaniu było również przedłużenie kontraktu z pierwszym trenerem Lecha Nielsem Frederiksenem. Zupełnie inaczej wyglądało to w przypadku rezerw "Kolejorza", w których doszło do zmiany szkoleniowca.

Zmiany w Lechu Poznań. Ogłoszono nowego trenera rezerw

Macieja Wilusza w roli pierwszego trenera Lecha II Poznań zastąpił w poniedziałek Joop Oosterveld. 40-letni Holender związał się z klubem dwuletnim kontraktem. Nowy trener w strukturach "Kolejorza" ma w swoim CV m.in. pracę w akademii PSV Eindhoven oraz szwedzkim BK Hacken.

- To trener, który potrafi wprowadzać młodych zawodników do seniorskiej piłki, a jego dołączenie do sztabu szkoleniowego drugiej drużyny jest kolejnym krokiem w konsekwentnej realizacji strategii Akademii, której celem jest zapewnienie młodym zawodnikom jak najlepszych warunków do rozwoju - tak walory nowego szkoleniowca opisał dyrektor akademii Lecha Marcin Wróbel.

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Rezerwy Lecha przez pięć lat utrzymywały się na poziomie II ligi. Po spadku ze szczebla centralnego w 2024 roku młodzi zawodnicy "Kolejorza" pozostali w III lidze. Poprzedni sezon nie był dla nich zbyt łaskawy. Rywalizację w drugiej grupie zdominowali zawodnicy Zawiszy Bydgoszcz i Wikędu Luzino. Lech zajął dopiero siódme miejsce w tabeli.

W trakcie ubiegłego sezonu w drugim zespole Lecha doszło do sporych zawirowań. Drużynę przygotowywał Grzegorz Wojtkowiak, którego w kwietniu zastąpił inny były defensor Lecha Maciej Wilusz. Tym razem w Poznaniu postawiono na opcję zagraniczną. Oosterveld zadebiutuje w nowym zespole w pierwszy weekend sierpnia. Rezerwy "Kolejorza" zagrają na wyjeździe z Victorią Września.





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