Kluczowa zmiana w Lechu. Padło nazwisko nowego trenera. Przesądzone

Bartłomiej Wrzesiński

Bartłomiej Wrzesiński

Spore zmiany zaszły w strukturach Lecha Poznań przed rozpoczęciem nowego sezonu. W poniedziałek trenerem trzecioligowych rezerw "Kolejorza" ogłoszony został Joop Oosterveld. 40-letni Holender, który w przeszłości pracował m.in. w PSV Eindhoven, obejmie pieczę nad zespołem będącym bezpośrednim zapleczem dla aktualnego mistrza Polski.

Prezes Lecha Poznań Piotr Rutkowski
Prezes Lecha Poznań Piotr RutkowskiAntoni Dec / Arena AkcjiNewspix.pl

Kibice w Poznaniu z niecierpliwością wyczekują na rozpoczęcie nowego sezonu i kolejne podejście do Ligi Mistrzów. Zwycięzca ostatniego sezonu Ekstraklasy eliminacje rozpocznie od drugiej rundy. "Kolejorz" już na starcie stanie przed wymagającym wyzwaniem w postaci potyczki z mistrzem Danii - Aarhus GF.

Ostatniego lata Lech zachował trzon drużyny z poprzedniego sezonu. Kontrakty z klubami przedłużyli Luis Palma oraz Ali Gholizadeh. Prócz tego dokonano kilku wzmocnień. Wśród nowych zawodników znaleźć można m.in. Mateusza Lisa, Allahyara Sayyadmanesha i Terry'ego Yegbe.

Fetowane w Poznaniu było również przedłużenie kontraktu z pierwszym trenerem Lecha Nielsem Frederiksenem. Zupełnie inaczej wyglądało to w przypadku rezerw "Kolejorza", w których doszło do zmiany szkoleniowca.

Zobacz również:

Tomasz Kwiatkowski, Tomasz Listkiewicz, Szymon Marciniak, Paweł Sokolnicki
Mundial

Marciniak wciąż czeka na hit, nagle FIFA ogłasza ws. Polaka. Oficjalnie

Bartłomiej Wrzesiński
Bartłomiej Wrzesiński

Zmiany w Lechu Poznań. Ogłoszono nowego trenera rezerw

Macieja Wilusza w roli pierwszego trenera Lecha II Poznań zastąpił w poniedziałek Joop Oosterveld. 40-letni Holender związał się z klubem dwuletnim kontraktem. Nowy trener w strukturach "Kolejorza" ma w swoim CV m.in. pracę w akademii PSV Eindhoven oraz szwedzkim BK Hacken.

- To trener, który potrafi wprowadzać młodych zawodników do seniorskiej piłki, a jego dołączenie do sztabu szkoleniowego drugiej drużyny jest kolejnym krokiem w konsekwentnej realizacji strategii Akademii, której celem jest zapewnienie młodym zawodnikom jak najlepszych warunków do rozwoju - tak walory nowego szkoleniowca opisał dyrektor akademii Lecha Marcin Wróbel.

Rezerwy Lecha przez pięć lat utrzymywały się na poziomie II ligi. Po spadku ze szczebla centralnego w 2024 roku młodzi zawodnicy "Kolejorza" pozostali w III lidze. Poprzedni sezon nie był dla nich zbyt łaskawy. Rywalizację w drugiej grupie zdominowali zawodnicy Zawiszy Bydgoszcz i Wikędu Luzino. Lech zajął dopiero siódme miejsce w tabeli.

W trakcie ubiegłego sezonu w drugim zespole Lecha doszło do sporych zawirowań. Drużynę przygotowywał Grzegorz Wojtkowiak, którego w kwietniu zastąpił inny były defensor Lecha Maciej Wilusz. Tym razem w Poznaniu postawiono na opcję zagraniczną. Oosterveld zadebiutuje w nowym zespole w pierwszy weekend sierpnia. Rezerwy "Kolejorza" zagrają na wyjeździe z Victorią Września.

Zobacz również:

Emmanuel Macron i Donald Trump
Mundial

Nagłe wieści przed Francja - Hiszpania. FIFA dała przyzwolenie, jest reakcja prezydenta Francji

Damian Okła
Damian Okła


Kontrowersyjna decyzja w meczu Belgia - Hiszpania. Tomasz Hajto rozrysował. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja