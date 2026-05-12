Kluczowa decyzja Lecha Poznań. Losy gwiazdy na szali. Nagłe wieści o ofercie

Lech Poznań niedawno dostał poważny cios w kontekście planowania kadry na kolejny sezon. Bardzo groźnej kontuzji nabawił się bowiem Ali Golizadeh, a więc jedna z gwiazd drużyny. W związku z zerwaniem więzadeł krzyżowych nie zobaczymy Irańczyka przez kilka kolejnych miesięcy.

Przyszłość skrzydłowego nie należy do najpewniejszych, bo tego lata wygasa mu umowa z Lechem. W kontekście kontuzji to poważny problem. Wciąż nie wiemy jednak, czy w klubie pozostanie na dłużej. Podobnie sytuacja kształtuje się na drugim skrzydle, gdzie gwiazdą jest Luis Palma.

Lech chce Palmę u siebie. Oferta wysłana

Honduranin to piłkarz wypożyczony z Celticu Glasgow. Po świetnej pierwszej części sezonu nieco spuścił z tonu, a szkocki klub oczekuje sporych pieniędzy za jego ewentualne sprowadzenie na stałe. W związku z tym Lech musi bardzo dobrze przemyśleć decyzję, co do przyszłości 26-latka.

Jak się okazuje, pierwszy krok w kierunku jej rozstrzygnięcia został już wykonany. "Kolejorz" złożył bowiem ofertę, o czym informuje "thescottishsun.co.uk". "Lech Poznań złożył ofertę w wysokości 2 milionów funtów za zapomnianego skrzydłowego Celtiku Luisa Palmę" - czytamy.

Wspomniane dwa miliony funtów to przy obecnych kursach kwota nieznacznie przekraczająca dwa miliony euro. Rekordem transferowym Lecha jest wydatek dokładnie 2,3 miliona euro na Yannicka Agnero minionego lata. Palma w Lechu zagrał w 45 meczach. Strzelił 10 goli i dziewięć razy asystował.

Pablo Rodriguez, nowy zawodnik Lecha Poznań Monika Wantoła INTERIA.PL

Lech Poznań zagra w eliminacjach Ligi Mistrzów Monika Wantoła INTERIA.TV

Luis Palma, Lech Poznań Monika Wantoła INTERIA.PL

Casper Ruud - Lorenzo Musetti. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport