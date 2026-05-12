Kluczowa decyzja Lecha Poznań. Losy gwiazdy na szali. Nagłe wieści o ofercie

Rafał Sierhej

Lech Poznań pozostaje dość wyraźnym faworytem do obrony tytułu mistrza Polski. Zespół prowadzony przez Nielsa Frederiksena znajduje się na bardzo dobrej drodze, aby tego dokonać. Bez wątpienia trudno byłoby o ten sukces bez wkładu Luisa Palmy. Honduranin jest jednak jedynie wypożyczony. Wobec czego jego przyszłość nie należy do pewnych. Ze Szkocji popłynęły głosy o złożonej ofercie za 26-latka.

Patrick Walemark, Luis Palma i Ali GolizadehTomasz KowalczukEast News

Lech Poznań niedawno dostał poważny cios w kontekście planowania kadry na kolejny sezon. Bardzo groźnej kontuzji nabawił się bowiem Ali Golizadeh, a więc jedna z gwiazd drużyny. W związku z zerwaniem więzadeł krzyżowych nie zobaczymy Irańczyka przez kilka kolejnych miesięcy.

Przyszłość skrzydłowego nie należy do najpewniejszych, bo tego lata wygasa mu umowa z Lechem. W kontekście kontuzji to poważny problem. Wciąż nie wiemy jednak, czy w klubie pozostanie na dłużej. Podobnie sytuacja kształtuje się na drugim skrzydle, gdzie gwiazdą jest Luis Palma.

Lech chce Palmę u siebie. Oferta wysłana

Honduranin to piłkarz wypożyczony z Celticu Glasgow. Po świetnej pierwszej części sezonu nieco spuścił z tonu, a szkocki klub oczekuje sporych pieniędzy za jego ewentualne sprowadzenie na stałe. W związku z tym Lech musi bardzo dobrze przemyśleć decyzję, co do przyszłości 26-latka. 

Jak się okazuje, pierwszy krok w kierunku jej rozstrzygnięcia został już wykonany. "Kolejorz" złożył bowiem ofertę, o czym informuje "thescottishsun.co.uk". "Lech Poznań złożył ofertę w wysokości 2 milionów funtów za zapomnianego skrzydłowego Celtiku Luisa Palmę" - czytamy.

Wspomniane dwa miliony funtów to przy obecnych kursach kwota nieznacznie przekraczająca dwa miliony euro. Rekordem transferowym Lecha jest wydatek dokładnie 2,3 miliona euro na Yannicka Agnero minionego lata. Palma w Lechu zagrał w 45 meczach. Strzelił 10 goli i dziewięć razy asystował.

