Poprzedni sezon był dla Legii Warszawa wprost koszmarny. Drużyna szybko pożegnała się z rozgrywkami Ligi Konferencji oraz Pucharu Polski, a w Ekstraklasie okupowała dno ligowej tabeli. Sytuację, lecz nie od razu, zmieniło przyjście Marka Papszuna. "Wojskowi" nie tylko utrzymali się w lidze, a wręcz otarli się o grę w eliminacjach Ligi Konferencji.

Niedługo po ostatnim gwizdku kończącym sezon w Legii rozpoczęły się czystki kadrowe. Z zespołem pożegnał się cały szereg zawodników z Kacprem Tobiaszem, Kacprem Urbańskim czy Arturem Jędrzejczykiem na czele. Do zmian doszło również na szczycie władz. Nowym dyrektorem sportowym został Fredi Bobić.

Niewykluczone, że w najbliższym czasie Legia będzie musiała przygotować się na odejście jednego z bardziej obiecujących zawodników swojej akademii. Bowiem Pascal Mozie wzbudza coraz większe zainteresowanie klubów Premier League.

Talent na wylocie z Legii Warszawa. Premier League możliwym kierunkiem

Dziennikarz TVP Sport Piotr Kamieniecki przekazał nowe informacje dotyczące przyszłości utalentowanego piłkarza warszawskiej Legii. Pascal Mozie szykuje się już do odejścia z Legii. Jego wygasający 30 czerwca kontrakt nie zostanie przedłużony. Nie oznacza to jednak, że Legia zostanie na lodzie. Warszawski klub będzie miał wypłacony ekwiwalent za szkolenie od nowego pracodawcy 18-latka.

A chętnych ma nie brakować. Zdaniem Kamienieckiego Mozie może trafić do jednego z klubów Premier League. Rzecz jasna gra w tych rozgrywkach póki co jest wykluczona, a 18-latek ma walczyć o swoją szansę w akademiach. Mozie już ostatniej zimy był blisko wyjazdu z Polski. Wówczas pytała o niego włoska Fiorentina.

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Mozie dotychczas w pierwszym zespole Legii wystąpił tylko raz - zagrał 20 minut w meczu z Cracovią rozegranym pod koniec sezonu 2024/25. Wówczas trenerem "Wojskowych" był Goncalo Feio.

18-latek środkowy pomocnik w ostatnim czasie był jednym z podstawowych zawodników rezerw Legii, które świętowały awans do II ligi. Mozie miał duży udział również w sukcesie międzynarodowym młodych zawodników ze stolicy. Juniorzy Legii bowiem dotarli aż do 1/8 finału Ligi Młodzieżowej UEFA. Mozie w tym momencie jest reprezentantem Polski U-18.

Kibice Legii Warszawa Beata Zawadzka East News

Marek Papszun Beata Zawadzka/East News East News





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