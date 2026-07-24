18 drużyn, 34 kolejki i łącznie 306 meczów - tak wygląda w liczbach sezon PKO BP Ekstraklasy. W piątek (24 lipca) startują rozgrywki w sezonie 2026/27. Tytułu mistrzowskiego bronić będzie Lech Poznań, który najlepszy okazał się w dwóch poprzednich sezonach.

Szyki zespołowi z Wielkopolski będą starali się pokrzyżować przede wszystkim piłkarze Jagiellonii Białystok, Górnika Zabrze, Rakowa Częstochowa, Legii Warszawa i Widzewa Łódź. Do grona ekstraklasowiczów dołączyły Wisła Kraków, Śląsk Wrocław i Wieczysta Kraków, które także mają swoje ambicje.

Wielkie pieniądze w Ekstraklasie. Tyle wydano na transfery

Ambicje i marzenia to jedno, a pieniądze to drugie i bez nich na pewno nie można marzyć o sukcesach. Z drugiej jednak strony pieniądze to nie wszystko, bo nawet potężne wydatki nie muszą sprawić, że drużyna zacznie seryjnie wygrywać, o czym przekonał się przed rokiem Widzew. Szefowie klubu wydali potężne pieniądze, a zespół zamiast o mistrzostwo, walczył o utrzymanie.

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Okienko transferowe w Polsce otwarte zostało 1 lipca i będzie trwało do 9 września. W tym czasie kluby mogą dokonywać wzmocnień.

Ekstraklasowicze wydali przed startem sezonu 20 585 000 euro (dane za transfermarkt.de). Najgłębiej do portfela sięgnęli mistrzowie Polski, którzy wydali blisko 8 mln euro. Wykupienie Luisa Palmy z Celticu Glasgow wyniosło 4 mln euro. Ponadto transfer Terry'ego Yegbe to był koszt 3 mln. To są pieniądze wydane na transfer, a do nich należy doliczyć prowizje agentów i kwoty za podpis dla zawodników. Dyrektor sportowy Lech ogłosił zresztą publicznie, że "to było rekordowe okienki transferowe".

Na drugim miejscu w PKO BP Ekstraklasie jest Korona Kielce, co dla wielu może być zaskoczeniem. Zespół ze stolicy województwa świętokrzyskiego wydał 3,2 mln euro. Złożyły się na to trzy transfery zawodników z Ekstraklasy. Patrik Hellebrand kosztował 1,7 mln euro, Kamil Jakubczyk 1 mln, a Ariel Mosór 500 tys.

Podium zamyka Górnik Zabrze, który po świetnym sezonie zakończony wicemistrzostwem kraju i Pucharem Polski wydał 2,4 mln euro. Erik Prekop wytransferowany ze Slavii Praga kosztował 1 mln euro. Nieco mniej kosztował Brudo Durdov z Hajduka Split.

Aż pięć klubów nie wydało ani złotówki na transfery przychodzące. Są to Legia Warszawa, Pogoń Szczecin, Motor Lublin, Piast Gliwice i Wisła Kraków. W tym gronie mogą dziwić warszawianie i szczecinianie, którzy w ostatnim czasie nie szczędzili na transferach. W jednym i drugim klubie skupiono się na razie na pozysykiwaniu zawodników z "kontraktem na ręce". To oczywiście może się zmienić i z pewnością tak będzie.

Tyle wydały na transfery kluby PKO BP Ekstraklasy przed startem sezonu 2026/27:

1. Lech Poznań 7,95 mln euro

2. Korona Kielce 3,2 mln

3. Górnik Zabrze 2,4 mln

4. Raków Częstochowa 1,55 mln

5. Widzew Łódź 1,5 mln

6. Wisła Płock 800 tys.

7. Jagiellonia Białystok 800 tys.

8. Zagłębie Lubin 650 tys.

9. GKS Katowice 600 tys.

10-11. Cracovia 500 tys.

10-11. Wieczysta Kraków 500 tys.

12. Śląsk Wrocław 135 tys.

13. Radomiak Radom 100 tys.

14-18. Legia Warszawa 0

14-18. Pogoń Szczecin 0

14-18. Motor Lublin 0

14-18. Piast Gliwice 0

14-18. Wisła Kraków 0

Na ten moment PKO BP Ekstraklasa plasuje się na 26. miejsce na świecie. "Oczko" wyżej jest Ligue 2, której kluby wydały 20,98 mln euro. Nieco niżej liga serbska z wydatkami na transfery rzędu 17,36 mln.

Okienko transferowe jeszcze trwa i wiele klubów czeka na swoje okazje. Należy przewidywać, że kwota wydana na transfery jeszcze wzrośnie, a być może otrze się o zeszłoroczny rekord. Wówczas wydano w letnim okienku transferowym 36,53 mln euro, co dało 28. miejsce wśród lig na świecie między ligą szwajcarską, a austriacką.

Tyle wydawały polskie kluby przed startem sezonu w ostatnich 10 sezonach:

2026/27 - 20,585 mln euro (stan na 22.07.26)

2025/26 - 36,53 mln euro

2024/25 - 12,34 mln euro

2023/24 - 11,96 mln euro

2022/23 - 6,44 mln euro

2021/22 - 8,90 mln euro

2020/21 - 4,66 mln euro

2019/20 - 7,59 mln euro

2018/19 - 5,50 mln euro

2017/18 - 5,63 mln euro

Powyższe zestawienie obrazuje, że z roku na rok w polskim futbolu są coraz większe pieniądze. Przełom nastąpił przed sezonem 2023/24, kiedy to wydano pierwszy raz ponad 10 milionów euro. Z kolei zeszłoroczny rekord pokazał, że polskie kluby mogą i chcą sięgać głębiej do kieszeni. Jeśli dodamy do tego, że do końca okienka transferowego pozostało jeszcze kilka tygodni, to można przewidywać, że zbliżymy się raz jeszcze do 40 mln euro wydanych latem.

Patrik Hellebrand kosztował Koronę Kielce 1,7 mln euro Marcin Golba AFP

Karol Świderski kosztował Widzew Łódź 1 milion euro Angelos Tzortzinis AFP





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