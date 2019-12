Kluby Ekstraklasy chcą zmniejszenia liczby spadkowiczów

Przedstawiciele wszystkich klubów Ekstraklasy i zarządzającej rozgrywkami spółki spotkali się na corocznym zjeździe, by podsumować zrealizowane dla ligi działania i porozmawiać o przyszłości klubowej piłki w Polsce. Podczas spotkania obradowała też rada nadzorcza Ekstraklasy, która opowiedziała się za zmniejszeniem do dwóch liczby spadkowiczów w najwyższej lidze piłkarskiej od sezonu 2020/21.

- Rada nadzorcza jednogłośnie zdecydowała, byśmy formalnie wnioskowali do PZPN-u o zmniejszenie liczby spadkowiczów do dwóch od kolejnego sezonu. Jak pokazują doświadczenia ostatnich lat, nie tak łatwo o trzy drużyny 1. ligi, które spełniałyby wymogi licencyjne w Ekstraklasie, nie obniżałyby jej poziomu sportowego i atrakcyjności rozgrywek. A przecież wszystkim zależy nam na profesjonalizacji polskiej piłki - komentuje Marcin Animucki, prezes zarządu Ekstraklasy.



Podczas spotkania Ekstraklasa przedstawiła też wyniki analiz dotyczących możliwych formatów gry w polskiej lidze. Zgodnie z wcześniejszymi ustalaniami z szefami klubów Ekstraklasa zleciła ich wykonanie niezależnym ekspertom. Przy ocenie systemów pod uwagę brane były obszary: sportowy, logistyczno-organizacyjny, medialny i marketingowy. Pokazały one, że mniejsza liga zapewnia wyższy poziom sportowy. Zwiększenie do 18 liczby klubów występujących w Ekstraklasie niesie ze sobą poważne zagrożenia związane z obniżeniem poziomu sportowego i atrakcyjności rozgrywek, m.in. wynikające z niedostatecznej infrastruktury stadionowej. To z kolei może rzutować na spadek oglądalności, frekwencji, a także niższe przychody, które dodatkowo trzeba byłoby dzielić na większą liczbę zespołów. Jednocześnie, jak wynika z analiz, najlepszym rozwiązaniem z punktu widzenia poziomu sportowego jest 16-zespołowa liga, z której spadają dwie, a nie trzy drużyny.



Ważnym punktem dyskusji był też przetarg mediowy dotyczący sezonów 2021/22-2024/25. Prace przygotowawcze do tego procesu Ekstraklasa uruchomiła już jesienią, podpisanie umów z nadawcami zaplanowano na 2020 r. - Czeka nas wymagający proces, tym bardziej wobec zmian zachodzących na rynku mediów. Bazujemy jednak na doświadczonym zespole, który na swoim koncie ma już znaczące sukcesy w tym zakresie i wygenerował rekordowe kontrakty dla ligi - komentuje Marcin Animucki.



W spotkaniu klubów Ekstraklasy uczestniczyli też przedstawiciele FIFA i European Leagues. Sebastian Neuf omówił zmiany w przepisach transferowych FIFA i ich znaczenie dla klubów, zaś Alberto Colombo, sekretarz generalny European Leagues, przedstawił nowy format rozgrywek UEFA od sezonu 2021. Na specjalne zaproszenie Ekstraklasy w panelu z władzami klubów wzięli udział Danuta Dmowska-Andrzejuk, Minister Sportu oraz przedstawiciele kluczowych partnerów ligi: Edyta Sadowska, prezes zarządu platformy Canal+ i Rafał Antczak, wiceprezes zarządu PKO Banku Polskiego.



Łącznie w konferencji szkoleniowej wzięło udział ponad 100 osób ze wszystkich klubów Ekstraklasy, w tym przedstawiciele zarządów, pionów sportowych, finałowych oraz marketingu i komunikacji. W spotkaniu uczestniczyli też reprezentanci 1. Ligi i PZPN-u.

