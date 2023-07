PKO Ekstraklasa. Bramkarz rywali Rakowa może być łakomym kąskiem

Jeśli rzeczywiście tak by się stało, to ewentualny chętny z naszej ligi musiałby sięgnąć do kieszeni, by sprowadzić 22-latka do siebie. Z Florą łączy go bowiem kontrakt ważny do końca 2024 roku. W tym sezonie jest on jednak w kapitalnej dyspozycji, co pokazują także statystyki z meczów ligowych. W 20 meczach tego sezonu (Estonia gra systemem wiosna-jesień) zagrał w 20 meczach, a w aż 13 zachowywał czyste konto. Jego postawa pozwala także walczyć Florze o obronę krajowego tytułu, bo obecnie ma tyle samo punktów co druga w tabeli Levadia.