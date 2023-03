Tuż przed rozpoczęciem rundy rewanżowej Stal pożegnała się ze swoją największą gwiazdą. Said Hamulić, bo o nim mowa przeniósł się do FC Toulouse. Bez niego o gole jest jeszcze trudniej, co brutalnie pokazuje boisko. W niedzielę, przeciwko Legii drużyna Majewskiego znów nie zdołała trafić do siatki. I to mimo faktu, że oddała aż pięć celnych strzałów na bramkę.