Klub Ekstraklasy wkracza w decydującą fazę. Zaprosili nawet mistrza świata

"Kończy się długi i skomplikowany proces prywatyzacji Górnika. Zgodnie z wymaganiami prawa po ogłoszeniu jego rozpoczęcia zaprosiliśmy do negocjacji wszystkich zainteresowanych . Proces musi się odbywać w sposób transparentny i otwarty dla wszystkich. Zleciliśmy wycenę akcji profesjonalnemu podmiotowi, który się w tym specjalizuje, podpisaliśmy z zainteresowanymi dokumenty o zachowaniu poufności i dopuściliśmy ich do badania sytuacji finansowej spółki. Odbyły się także wstępne spotkania ze wszystkimi trzema zainteresowanymi podmiotami oraz wyznaczono terminy kolejnych spotkań. Zaproponowałam Lukasowi Podolskiemu udział w roli obserwatora w finalnych pracach komisji" - napisała Mańka-Szulik w mediach społecznościowych.

Górnik Zabrze. Najważniejsza decyzja zapadnie 17 kwietnia

Radni Zabrza zadecydują o wyrażeniu zgody na zbycie przez samorząd większościowego pakietu akcji ekstraklasowego Górnika podczas zaplanowanej na 17 kwietnia sesji , która zakończy tę kadencję. W listopadzie 2023 r. podjęli uchwałę o "przystąpieniu do procesu prywatyzacji Górnika Zabrze ". Chęć udziału w nim zgłosiły trzy podmioty z Zabrza, Katowic i Niemiec.

"Ta sesja zaważy na przyszłości Górnika Zabrze. Po raz kolejny złożyłam uchwałę dot. prywatyzacji klubu na sesję Rady Miasta, która zwołana została na 17 kwietnia br. Jestem przygotowana i zdeterminowana, żeby zakończyć ten proces w tej kadencji, czyli do 7 maja " - napisała Mańka-Szulik.

Jesienią podczas meczów Górnika na własnym stadionie część kibiców domagała się od prezydent, by "oddała" klub, znajdując dla niego inwestora. Ze zleconej przez samorząd wyceny wynika, że całość akcji Górnika jest warta ok. 8 mln złotych, do sprzedania będzie pakiet większościowy. Radni mieli ostatecznie zdecydować o sprzedaży podczas marcowej sesji, ale ten punkt został zdjęty z porządku obrad i będzie procedowany w kwietniu.