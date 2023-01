Klub Ekstraklasy traci swoją podporę. To była najlepsza defensywa ligi

Matej Rodin pożegna się z Cracovią w już w zimowym oknie transferowym. Podpora obrony "Pasów" przeniesie się do Belgii, gdzie ma zostać zawodnikiem KV Oostende, czyli 15. zespołu w tabeli. Chorwat trafił do Cracovii we wrześniu 2020 roku.