Klub Ekstraklasy pozwany. Chodzi o ponad pół miliona, zamieszanie trwa

Wojciech Kulak

Oprac.: Wojciech Kulak

Pogoń Szczecin, pomimo niedawnego zwycięstwa z Arką Gdynia, wciąż znajduje się w trudnej sytuacji i walczy o utrzymanie w PKO BP Ekstraklasie. Od kilkunastu godzin nerwowo zrobiło się ponadto w gabinetach działaczy. Jak poinformował Kurier Szczeciński, klub ze stolicy województwa zachodniopomorskiego został pozwany przez firmę powiązaną z byłym właścicielem drużyny, Jarosławem Mroczkiem. Chodzi o całkiem sporą kwotę, ponieważ EPA Omnia domaga się ponad pół miliona złotych.

Grupa piłkarzy w granatowych strojach drużyny zebrała się w kółku podczas meczu piłkarskiego na zielonej murawie, wokół nich widoczni kibice na trybunach.
Piłkarze Pogoni Szczecin Tomasz Kowalczuk/REPORTER East News

Obecnie trwający sezon nie układa się po myśli największego piłkarskiego klubu w północno-zachodniej Polsce. Pogoń nie gra już w Pucharze Polski, ponadto zamiast walczyć o europejskie zmagania, musi spoglądać się za siebie w tabeli PKO BP Ekstraklasy. Czternasta lokata nie jest powodem do dumy. Nic więc dziwnego, że Alex Haditaghi i jego ludzie wciąż poszukują kolejnych wzmocnień. Głowę działaczy może jednak obecnie zająć coś zupełnie innego.

Nienajlepsze wieści w piątkowy poranek przekazał Kurier Szczeciński. Całkiem możliwe, iż niebawem rozpocznie się spór o 660 554 złotych. Jerzy Chwałek poinformował, że taką właśnie kwotę oczekuje od Pogoni EPA Omnia. Firma bezpośrednio powiązana jest z Jarosławem Mroczkiem, o czym wspominaliśmy na wstępie. Za co w sumie chce ona aż tak spore pieniądze? "Pozew dotyczy umowy, jaką EPA zawarła z Pogonią jeszcze w 2014 roku, gdy jej prezesem był Mroczek" - czytamy w artykule.

Dziekanowski: Pora przestać zatrzymywać się w pół drogi

Pogoń Szczecin pozwana. Pierwsza rozprawa możliwa już za trzy miesiące

"Dotyczyła ona świadczenia obsługi księgowo-finansowej na rzecz Pogoni. (…) Jak udało nam się ustalić, miesięczne wynagrodzenie za tę usługę wynosiło 47 232 zł. Łączna kwota za 12 miesięcy powiększona o skapitalizowane odsetki daje kwotę wymienioną w pozwie" - dodał lokalny żurnalista. Pierwsza rozprawa odbyłaby się za około trzy miesiące. Obie strony mogą jednak dojść do porozumienia poza sądem. Czy to się stanie? Tego nie wie nikt.

"Kłamstwo" po klęsce Jagiellonii. Czy jest się czym martwić?

Relacje łączące Alexa Haditaghiego, czyli obecnego właściciela Pogoni, z Jarosławem Mroczkiem nie są chyba najlepsze. Doskonale pokazały to sceny z zeszłego roku. Były właściciel w maju 2025 dostał zakaz pojawiania się w loży VIP. "Każdy, kto stanie na drodze do zbudowania uczciwej i silnej Pogoni Szczecin - lub kto źle traktował klub lub go wykorzystywał - zostanie usunięty. Bez wyjątków. Bez drugiej szansy" - napisał wtedy Kanadyjczyk w mediach społecznościowych. "Wszystkie zarzuty mnie postawione są nieprawdziwe" - odpowiedział mu Polak.

Zobacz również:

Vinicius strzelił bramkę w starciu z Benfiką, ale dobrych wspomnien z Portugalii mieć nie będzie
Liga Mistrzów

Afera z Viniciusem, a tu takie ogłoszenie. Znajdą każdego, już się zaczęło

Wojciech Kulak
Wojciech Kulak
Piłkarze w granatowo-bordowych strojach rozgrywający mecz na stadionie, wokół nich sędzia w żółtej koszulce oraz kibice na trybunach.
Pogoń Szczecin - Radomiak RadomTomasz Kowalczuk/REPORTEREast News
Mężczyzna w białej koszuli stoi na tarasie ze szklaną barierką, oparty o poręcz, trzyma cygaro w ustach, na nadgarstku złoty zegarek, w tle duże przeszklenia budynku.
Alex HaditaghiGrzegorz Wajda/REPORTER East News
Trzech elegancko ubranych mężczyzn stoi na murawie stadionu, w centrum uwagi uścisk dłoni pomiędzy najstarszym i najmłodszym z nich, na twarzach widać uśmiechy i skupienie, w tle rozmazane światła stadionowe.
Jarosław Mroczek, Zbigniew Boniek i Piotr Krzystek, 01.10.2022 r.ANDRZEJ SZKOCKI/POLSKA PRESSEast News
Kołtoń ostro o ekstraklasowych arbitrach. "Najgorsze sędziowanie od afery korupcyjnej"Polsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja