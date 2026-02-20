Klub Ekstraklasy pozwany. Chodzi o ponad pół miliona, zamieszanie trwa

Obecnie trwający sezon nie układa się po myśli największego piłkarskiego klubu w północno-zachodniej Polsce. Pogoń nie gra już w Pucharze Polski, ponadto zamiast walczyć o europejskie zmagania, musi spoglądać się za siebie w tabeli PKO BP Ekstraklasy. Czternasta lokata nie jest powodem do dumy. Nic więc dziwnego, że Alex Haditaghi i jego ludzie wciąż poszukują kolejnych wzmocnień. Głowę działaczy może jednak obecnie zająć coś zupełnie innego.

Nienajlepsze wieści w piątkowy poranek przekazał Kurier Szczeciński. Całkiem możliwe, iż niebawem rozpocznie się spór o 660 554 złotych. Jerzy Chwałek poinformował, że taką właśnie kwotę oczekuje od Pogoni EPA Omnia. Firma bezpośrednio powiązana jest z Jarosławem Mroczkiem, o czym wspominaliśmy na wstępie. Za co w sumie chce ona aż tak spore pieniądze? "Pozew dotyczy umowy, jaką EPA zawarła z Pogonią jeszcze w 2014 roku, gdy jej prezesem był Mroczek" - czytamy w artykule.

Pogoń Szczecin pozwana. Pierwsza rozprawa możliwa już za trzy miesiące

"Dotyczyła ona świadczenia obsługi księgowo-finansowej na rzecz Pogoni. (…) Jak udało nam się ustalić, miesięczne wynagrodzenie za tę usługę wynosiło 47 232 zł. Łączna kwota za 12 miesięcy powiększona o skapitalizowane odsetki daje kwotę wymienioną w pozwie" - dodał lokalny żurnalista. Pierwsza rozprawa odbyłaby się za około trzy miesiące. Obie strony mogą jednak dojść do porozumienia poza sądem. Czy to się stanie? Tego nie wie nikt.

Relacje łączące Alexa Haditaghiego, czyli obecnego właściciela Pogoni, z Jarosławem Mroczkiem nie są chyba najlepsze. Doskonale pokazały to sceny z zeszłego roku. Były właściciel w maju 2025 dostał zakaz pojawiania się w loży VIP. "Każdy, kto stanie na drodze do zbudowania uczciwej i silnej Pogoni Szczecin - lub kto źle traktował klub lub go wykorzystywał - zostanie usunięty. Bez wyjątków. Bez drugiej szansy" - napisał wtedy Kanadyjczyk w mediach społecznościowych. "Wszystkie zarzuty mnie postawione są nieprawdziwe" - odpowiedział mu Polak.

Pogoń Szczecin - Radomiak Radom Tomasz Kowalczuk/REPORTER East News

Alex Haditaghi Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Jarosław Mroczek, Zbigniew Boniek i Piotr Krzystek, 01.10.2022 r. ANDRZEJ SZKOCKI/POLSKA PRESS East News

