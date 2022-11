Klub Ekstraklasy nie przyznał mu akredytacji. Dziennikarz...gorąco dziękuje!

Sezon 2022/23 jak na razie nie należy do Piasta Gliwice. W Ekstraklasie idzie jak po grudzie, "Piastunki" zajmują 16. miejsce, są w strefie spadkowej. Przy Okrzei uznano, że lekiem na całe zło będzie wymiana trenera. Uznano, że czar wieloletniego szkoleniowca Piasta, Waldemara Fornalika przestał działać i wymieniono go na Aleksandara Vukovicia. Serbski trener nie wystartował rewelacyjnie - w dwóch meczach z Koroną Kielce i Wartą Poznań, które przecież nie są potentatami, jego drużyna wywalczyła zaledwie jeden punkt. Na drugi z tych meczów nie została przyznana akredytacja medialna, Rafałowi Musiałowi, zastępcy działu sportowego "Dziennika Zachodniego". Jak czytamy na stronie press.pl, chodzi prawdopodobnie o komentarz Musioła w sprawie zatrudnienia Vukovicia i warunków w jakich został zaprezentowany. W artykule pt. "Piast Gliwice to piłkarska prowincja. Aleksandar Vuković dowiedział się o tym na dzień dobry":