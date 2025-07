W zeszłym sezonie Pogoń zakończyła zmagania w Ekstraklasie tuż za podium, na czwartym miejscu. Klub ze Szczecina w ostatnich latach należy do czołówki naszej ligi. Oprócz wysokich miejsc w tabeli regularnie dociera do finałów Pucharu Polski, jednak do tej pory na krajowym podwórku Pogoni nie udało się jeszcze zdobyć żadnego trofeum.