Już na samym początku spotkanie musiało zostać przerwane na kilka minut. Wszystko przez race, które odpalili kibice na trybunach.

Pierwszy gol w tym spotkaniu padł w 30. minucie i było to zasłużone trafienie dla Lecha Poznań.

Gola po asyście Leo Bengtssona zdobył Ali Gholizadeh. Jednobramkowe prowadzenie i tak nie oddawało dominacji Lecha Poznań, jaką można było zaobserwować na boisku w Kielcach.

Jeszcze przed przerwą goście podwoili swoje prowadzenie nad Koroną Kielce. Ali Gholizadeh przeprowadził bardzo dobrą akcję prawą stroną. Po jedo dośrodkowaniu w polu karnym Korony wybuchło zamieszanie.

Futbolówka w końcu trafiła do Antonio Milicia, który instynktownie wbił ją do siatki. Dzięki temu trafieniu Lech Poznań schodził do szatni z prowadzeniem 2:0.

Korona rzuciła się do odrabiania strat. Sił starczyło na jednego gola

Sytuacja podopiecznych Jacka Zielińskiego była trudna, ale ani myśleli oni składać broni. Na początku drugiej połowy zdobyli bramkę kontaktową, a jej autorem był Mariusz Stępiński.

Napastnik Korony zdobył gola głową po rzucie rożnym, a po chwili powtórzył to samo po rzucie wolnym. Za drugim razem znajdował się jednak na spalonym, więc gospodarzom nadal brakowało jednego gola do remisu.

Od drugiej połowy gospodarze prezentowali się już o wiele lepiej, a gol Stępińskiego dodał im skrzydeł. Lech Poznań w pewnym momencie desperacko bronił prowadzenia w Kielcach.

Na szęście gości, więcej goli w tym meczu już nie padło. Lechowi udało się obronić jednobramkowe prowadzenie do ostatniego gwizdka.

Po tym zwycięstwie Lech Poznań plasuje się na 2. miejscu w ligowej tabeli i traci 2 punkty do Jagiellonii Białystok, która ma do rozegrania o jeden mecz więcej. Korona Kielce natomiast jest na 8. lokacie.

Wygrywając ten mecz, Lech Poznań przeskoczył w tabeli Ekstraklasy Górnika Zabrze, który poniósł porażkę w starciu z Pogonią.

W następnej kolejce PKO BP Ekstraklasy Lech Poznań podejmie Raków Częstochowa w wielkim hicie kolejki. Korona Kielce natomiast zagra na wyjeździe z Motorem Lublin.

Statystyki meczu Korona Kielce 1 - 2 Lech Poznań Posiadanie piłki 46% 54% Strzały 8 11 Strzały celne 1 4 Strzały niecelne 4 5 Strzały zablokowane 3 2 Ataki 91 105

Mikael Ishak, 22.07.2025 r. Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Piłkarze Korony Kielce w sezonie 2025/2026 PKO BP Ekstraklasy Piotr Polak PAP

