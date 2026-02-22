Kłopoty Lecha w drugiej połowie. Zmiana w czołówce tabeli, padły trzy gole

Kacper Dąderewicz

W 22. kolejce PKO BP Ekstraklasy Lech Poznań czekał wyjazdowy mecz z Koroną Kielce. Choć do przerwy wydawało się, że "Kolejorz" pewnie go wygra, po zmianie stron gospodarze rzucili się do odrabiania strat i przeprowadzili szturm na bramkę gości ze stolicy Wielkopolski. Udało im się zdobyć tylko jednego gola. Lech wygrał 2:1 i awansował na drugie miejsce w ligowej tabeli.

Grupa piłkarzy walczy o piłkę podczas dynamicznej akcji meczu, jeden zawodnik upada na murawę, pozostali próbują przejąć kontrolę nad futbolówką, w tle widać trybuny oraz sędziów bocznych.
Korona Kielce - Lech PoznańPiotr PolakPAP

Już na samym początku spotkanie musiało zostać przerwane na kilka minut. Wszystko przez race, które odpalili kibice na trybunach.

Pierwszy gol w tym spotkaniu padł w 30. minucie i było to zasłużone trafienie dla Lecha Poznań.

Gola po asyście Leo Bengtssona zdobył Ali Gholizadeh. Jednobramkowe prowadzenie i tak nie oddawało dominacji Lecha Poznań, jaką można było zaobserwować na boisku w Kielcach.

Legia triumfuje, ale co stało się później? 3 mln na stole. Historyczny transfer

Jeszcze przed przerwą goście podwoili swoje prowadzenie nad Koroną Kielce. Ali Gholizadeh przeprowadził bardzo dobrą akcję prawą stroną. Po jedo dośrodkowaniu w polu karnym Korony wybuchło zamieszanie.

Futbolówka w końcu trafiła do Antonio Milicia, który instynktownie wbił ją do siatki. Dzięki temu trafieniu Lech Poznań schodził do szatni z prowadzeniem 2:0.

Korona rzuciła się do odrabiania strat. Sił starczyło na jednego gola

Sytuacja podopiecznych Jacka Zielińskiego była trudna, ale ani myśleli oni składać broni. Na początku drugiej połowy zdobyli bramkę kontaktową, a jej autorem był Mariusz Stępiński.

Napastnik Korony zdobył gola głową po rzucie rożnym, a po chwili powtórzył to samo po rzucie wolnym. Za drugim razem znajdował się jednak na spalonym, więc gospodarzom nadal brakowało jednego gola do remisu.

Od drugiej połowy gospodarze prezentowali się już o wiele lepiej, a gol Stępińskiego dodał im skrzydeł. Lech Poznań w pewnym momencie desperacko bronił prowadzenia w Kielcach.

Na szęście gości, więcej goli w tym meczu już nie padło. Lechowi udało się obronić jednobramkowe prowadzenie do ostatniego gwizdka.

Po tym zwycięstwie Lech Poznań plasuje się na 2. miejscu w ligowej tabeli i traci 2 punkty do Jagiellonii Białystok, która ma do rozegrania o jeden mecz więcej. Korona Kielce natomiast jest na 8. lokacie.

Wygrywając ten mecz, Lech Poznań przeskoczył w tabeli Ekstraklasy Górnika Zabrze, który poniósł porażkę w starciu z Pogonią.

W następnej kolejce PKO BP Ekstraklasy Lech Poznań podejmie Raków Częstochowa w wielkim hicie kolejki. Korona Kielce natomiast zagra na wyjeździe z Motorem Lublin.

PKO Ekstraklasa
22. Kolejka
22.02.2026
17:30
Zakończony
Mariusz Stępiński
54'
Ali Gholizadeh
30'
Antonio Milić
45+-1'
Statystyki meczu

Korona Kielce
1 - 2
Lech Poznań
Posiadanie piłki
46%
54%
Strzały
8
11
Strzały celne
1
4
Strzały niecelne
4
5
Strzały zablokowane
3
2
Ataki
91
105
Piłkarz w niebieskiej koszulce drużyny Lech Poznań, z widocznym logotypem sponsora, wykonuje gesty rękoma na tle rozmytej publiczności na stadionie.
Mikael Ishak, 22.07.2025 r.Grzegorz Wajda/REPORTER East News
Grupa piłkarzy w żółto-czerwonych strojach świętuje zdobycie gola przy narożniku boiska, otoczona przez baner z nazwą klubu i zielone barierki.
Piłkarze Korony Kielce w sezonie 2025/2026 PKO BP EkstraklasyPiotr PolakPAP
