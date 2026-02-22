Kłopoty Lecha w drugiej połowie. Zmiana w czołówce tabeli, padły trzy gole
W 22. kolejce PKO BP Ekstraklasy Lech Poznań czekał wyjazdowy mecz z Koroną Kielce. Choć do przerwy wydawało się, że "Kolejorz" pewnie go wygra, po zmianie stron gospodarze rzucili się do odrabiania strat i przeprowadzili szturm na bramkę gości ze stolicy Wielkopolski. Udało im się zdobyć tylko jednego gola. Lech wygrał 2:1 i awansował na drugie miejsce w ligowej tabeli.
Już na samym początku spotkanie musiało zostać przerwane na kilka minut. Wszystko przez race, które odpalili kibice na trybunach.
Pierwszy gol w tym spotkaniu padł w 30. minucie i było to zasłużone trafienie dla Lecha Poznań.
Gola po asyście Leo Bengtssona zdobył Ali Gholizadeh. Jednobramkowe prowadzenie i tak nie oddawało dominacji Lecha Poznań, jaką można było zaobserwować na boisku w Kielcach.
Jeszcze przed przerwą goście podwoili swoje prowadzenie nad Koroną Kielce. Ali Gholizadeh przeprowadził bardzo dobrą akcję prawą stroną. Po jedo dośrodkowaniu w polu karnym Korony wybuchło zamieszanie.
Futbolówka w końcu trafiła do Antonio Milicia, który instynktownie wbił ją do siatki. Dzięki temu trafieniu Lech Poznań schodził do szatni z prowadzeniem 2:0.
Korona rzuciła się do odrabiania strat. Sił starczyło na jednego gola
Sytuacja podopiecznych Jacka Zielińskiego była trudna, ale ani myśleli oni składać broni. Na początku drugiej połowy zdobyli bramkę kontaktową, a jej autorem był Mariusz Stępiński.
Napastnik Korony zdobył gola głową po rzucie rożnym, a po chwili powtórzył to samo po rzucie wolnym. Za drugim razem znajdował się jednak na spalonym, więc gospodarzom nadal brakowało jednego gola do remisu.
Od drugiej połowy gospodarze prezentowali się już o wiele lepiej, a gol Stępińskiego dodał im skrzydeł. Lech Poznań w pewnym momencie desperacko bronił prowadzenia w Kielcach.
Na szęście gości, więcej goli w tym meczu już nie padło. Lechowi udało się obronić jednobramkowe prowadzenie do ostatniego gwizdka.
Po tym zwycięstwie Lech Poznań plasuje się na 2. miejscu w ligowej tabeli i traci 2 punkty do Jagiellonii Białystok, która ma do rozegrania o jeden mecz więcej. Korona Kielce natomiast jest na 8. lokacie.
Wygrywając ten mecz, Lech Poznań przeskoczył w tabeli Ekstraklasy Górnika Zabrze, który poniósł porażkę w starciu z Pogonią.
W następnej kolejce PKO BP Ekstraklasy Lech Poznań podejmie Raków Częstochowa w wielkim hicie kolejki. Korona Kielce natomiast zagra na wyjeździe z Motorem Lublin.