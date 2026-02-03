Partner merytoryczny: Eleven Sports

Klęska w debiucie, a potem taka decyzja Papszuna. Nie pozostawił wyboru

Bartłomiej Wrzesiński

Bartłomiej Wrzesiński

Nie tak debiut w Legii Warszawa wyobrażał sobie Marek Papszun. Legia Warszawa pod wodzą nowego trenera w pierwszym tegorocznym spotkaniu Ekstraklasy przegrała 1:2 z Koroną Kielce. Niedługo po zakończeniu spotkania w mediach pojawiła się informacja o wyjeździe do Włoch jednego z kluczowych zawodników Legii. Transfer na ostatniej prostej nie wypalił, a za wszystkim miał stać Papszun. Według portalu "Weszło" trener Legii postawił zdecydowane weto.

Mężczyzna w sportowej kurtce i czapce z logo Legii Warszawa, ubrany zimowo, stoi obok zadaszenia stadionowego, w tle jasna ściana.
Marek PapszunGrzegorz Wajda/REPORTEREast News

Kibice Legii Warszawa czekają bardzo długo na zwycięstwo swojego zespołu w rozgrywkach Ekstraklasy. "Wojskowi" po raz ostatni osiągnęli to 28 września. To wiele mówi na temat tego, w jak ciężkiej sytuacja znalazła się drużyna. Nadzieją na przezwyciężenie ogromnego kryzysu ma być zatrudnienie Marka Papszuna.

Początki są jednak bardzo trudne. W pierwszym tegorocznym meczu 17. drużyna Ekstraklasy mierzyła się na swoim boisku z Koroną Kielce. Na starcie tego sezonu Legia wygrała 2:0 z kieleckim klubem, lecz był to dla nich jeden z zaledwie czterech ligowych triumfów w tym sezonie.

Zmorą Legii okazał się Mariusz Stępiński. Wracający do Polski po wielu latach gry za granicą napastnik skompletował dublet przy Łazienkowskiej, zapewniając tym samym wygraną 2:1 Korony. Innym z bohaterów gości był Xavier Dziekoński. Golkiper gości obronił rzut karny wykonywany przez Miletę Rajovicia, a po chwili również i dobitkę. 22-latek pozostał bezradny jedynie przy uderzeniu z jedenastu metrów Bartosza Kapustki.

    Gwiazda krok od odejścia z Legii Warszawa. Papszun zablokował transfer w ostatniej chwili

    Tuż po zakończeniu spotkania okazało się, że porażka nie jest jedynym z problemów Papszuna. W poniedziałkowy poranek m.in. portal "Piłka Nożna" poinformował o możliwym odejściu Steve'a Kapuadiego. Podstawowy defensor Legii miał już przebywać we Włoszech, gdzie miały zostać sfinalizowane warunki jego transferu do występującego w Serie A Cremonese.

    Wybiła godzina 20:00, gdy zimowe okienko transferowe we Włoszech zostało zamknięte. Potwierdzenie transferu Kapuadiego nie nadeszło. I nie nadejdzie. Wyprowadzka reprezentanta Demokratycznej Republiki Konga z Warszawy ostatecznie została zablokowana przez Marka Papszuna.

    Zgodnie z informacjami portalu "Weszło" trener Legii po porażce w debiucie zdecydował się na radykalny ruch. Papszun postawił weto w sprawie potencjalnych odejść z klubu najważniejszych zawodników, w tym m.in. właśnie Kapuadiego. W podobnej sytuacji ma znajdować się Juergen Elitim. Chociaż kontrakt Kolumbijczyka z klubem wygaśnie już w czerwcu, to Papszun w tym momencie nie wyobraża sobie jego straty.

    Legia z Kapuadim w kadrze meczowej przygotowuje się do kolejnego spotkania w Ekstraklasie. W następnej kolejce "Wojskowi" zmierzą się na wyjeździe z Arką Gdynia. Mecz ten rozpocznie się 7 lutego o godz. 14:45. Relację będzie można śledzić w serwisie Interia Sport.

    Trener drużyny piłkarskiej Legia Warszawa siedzący na ławce rezerwowych, ubrany w klubową kurtkę i czapkę z logo zespołu, za nim plansze ze sponsorami.
    Marek PapszunGrzegorz WajdaEast News
    Steve Kapuadi
    Steve Kapuadi Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP - Foto Olimpik/NurPhoto) (Photo by Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP
    Legia Warszawa
    Legia WarszawaFoto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP
