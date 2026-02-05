Fatalna runda jesienna postawiła Legię Warszawa w szalenie trudnym położeniu. W stołecznym klubie wszystko co tylko mogło, poszło nie tak. Wyniki pierwszego zespołu były katastrofalne i poskutkowały miejscem w strefie spadkowej Ekstraklasy. Przygodę z europejskimi pucharami zakończyła porażka z armeńskim FC Noah. Nie uda się również obrona Pucharu Polski - już na wczesnym etapie rozgrywek zbyt mocna okazała się Pogoń Szczecin.

Sezon na fotelu trenera Legii rozpoczął Edward Iordanescu. Gdy Rumun opuścił Warszawę, zespół tymczasowo przejął jego asystent Inaki Astiz. Niedoświadczony w pracy na takim szczeblu Hiszpan nie udźwignął oczekiwań, a sytuacja "Wojskowych" z każdym kolejnym meczem stawała się jeszcze gorsza.

Poszukiwania nowego trenera trwały bardzo długo. Gdy już znalazł się odpowiedni kandydat, to trwała walka o wyrwanie go z dotychczasowego klubu. Misja ta ostatecznie się powiodła, przez co nowym trenerem Legii od końcówki ubiegłego roku jest Marek Papszun.

Kolejne zmiany w Legii Warszawa. Zapowiedziano odejście ważnej postaci

Były szkoleniowiec Rakowa Częstochowa ma przed sobą bardzo trudne zadanie. Złość kibiców jest ogromna, wszak Legia po raz ostatni w Ekstraklasie wygrała pod koniec września. Debiut Papszuna okazał się ogromnym niewypałem. Legia na swoim stadionie przegrała 1:2 z Koroną Kielce, a dubletem w tym meczu popisał się wracający po wielu latach do polskiej ligi Mariusz Stępiński.

Od momentu przyjścia Papszuna w Legii doszło do kilku istotnych ruchów. Z pracą przy pierwszym zespole pożegnali się trenerzy bramkarzy Krzysztof Dowhań oraz Arkadiusz Malarz. Według wielu przekazów medialnych, to Papszun miał zablokować odejście Steve'a Kapuadiego do Serie A. O kolejnej ważnej zmianie poinformował w czwartek "Przegląd Sportowy Onet".

Według informacji Marka Wawrzynowskiego przesądzone jest odejście z klubu Marka Śledzia, dotychczasowy dyrektor akademii warszawskiego klubu. Jak donosi "Przegląd Sportowy Onet" decyzja została już podjęta, a sam zainteresowany poinformował o tym ruchu swoich współpracowników.

Nie jest tajemnicą, że relacje Śledzia z Papszunem od wielu lat nie są zbytnio przyjazne. Obaj panowie pracowali razem w Rakowie Częstochowa, kiedy Papszun w negatywny sposób komentował pracę Śledzia jako dyrektora tamtejszej akademii. O potencjalnym odejściu Śledzia mówiono od momentu, gdy pojawiły się pierwsze pogłoski o angażu Papszuna w Legii. Wszystko wskazuje na to, że dojdzie do tego jeszcze przed końcem tego sezonu.

Legia Warszawa zajmuje aktualnie 17. miejsce w tabeli Ekstraklasy. Kolejną okazją do wyrwania się ze strefy spadkowej będzie dla nich wyjazdowa potyczka z Arką Gdynia. Spotkanie to rozpocznie się w sobotę 7 lutego o godzinie 14:45. Relacja będzie dostępna w serwisie Interia Sport.

Marek Śledź MARCIN SZYMCZYK/FOTOPYK Newspix.pl

Marek Papszun Grzegorz Wajda East News

Michał Żewłakow i Dariusz Mioduski Sebastian Frej/REPORTER East News

