Klątwa Legii Warszawa przerwana. Dopiero Papszunowi się udało. Zadecydowała 19 minuta

Rafał Sierhej

Legia Warszawa dzięki zwycięstwu z Widzewem Łódź oddaliła od siebie wizję spadku z PKO BP Ekstraklasy. "Wojskowi" przed meczem 32. kolejki z Bruk-Betem Termalicą Nieciecza na wyjeździe nie byli jednak pewni utrzymania, ale w to niedzielne popołudnie mogli wykonać ku temu celowi wielki krok. Tak się stało. "Wojskowi" wygrali 1:0 i znacząco przybliżyli się do utrzymania, a także przełamali "klątwę Niecieczy".

Piotr PolakPAP

Legia Warszawa przez wiele tygodni w trakcie tego sezonu mogła drżeć o spadek z rozgrywek PKO BP Ekstraklasy. Pod wodzą Edwarda Iordanescu, a potem Inakiego Astiza niewiele działało w drużynie ze stolicy. W związku z tym kibice z Warszawy patrzyli z niepokojem na kolejne mecze. 

Sytuacja uległa zdecydowanej poprawie po zmianie szkoleniowca. Zatrudnienie Marka Papszuna pozwoliło Legii odetchnąć, choć "Wojskowi" nie wygrywają z regularnością odpowiadającą marce klubu, to jednak ciułają kolejne punkty. Dzięki triumfowi w 31. kolejce z Widzewem Łódź Legia odetchnęła.

Głęboki oddech Legii Warszawa. Premierowy triumf w Niecieczy

Wciąż do pełnego spokoju było jednak daleko. Wielki krok ku utrzymaniu "Wojskowi" mogli wykonać w meczu z pierwszym formalnym spadkowiczem - Bruk-Betem Termalicą Nieciecza. Do niedzielnego meczu Legia podchodziła z dorobkiem 40 punktów, ten dawał jej 12. miejsce, ale ledwie dwa oczka zaliczki nad strefą spadkową. 

Tak naprawdę już po 10. minutach tej rywalizacji powinien być remis 1:1. Najpierw Legię po błędzie Augustyniaka uratował Hindrich, a potem w dogodnej sytuacji głową z bliska nie trafił do siatki Nsame. To co nie udało się wcześniej, stało się faktem dokładnie po upływie kolejnych 10 minut.

Piłkę w pole karne gospodarzy dośrodkował Kamil Piątkowski. Tam doskonale ustawiony był sprowadzony zimą Rafał Adamski. Napastnik Legii ustawił głowę do kierunku "tam skąd przyszła" i wpakował piłkę do siatki. Golkiper rywali nawet nie drgnął, bo zwyczajnie był w tej sytuacji bezradny.

Do przerwy obie ekipy miały jeszcze swoje szanse, ale żadna z nich nie była tak dobra, jak te z początku spotkania. Taki stan rzeczy sprawił, że do przerwy wynik już się nie zmienił. Legia prowadziła 1:0 i znacząco przybliżyła się do utrzymania. Druga część meczu mogła rozpocząć się z wysokiego "C".

Po zamieszaniu w polu karnym Legii piłkarze gospodarzy sugerowali bowiem zagranie ręką Kamila Piątkowskiego. Sędziowie VAR nie widzieli w tej sytuacji przewinienia reprezentanta Polski. Chwilę wcześniej Legię po strzale z dystansu uratował bardzo dobrą paradą Hindrich. 

Rumuński bramkarz kolejny raz dał się we znaki gospodarzom w 65. minucie. Hindrich w sytuacji sam na sam fantastycznie zatrzymał Boboca. Więcej goli jednak już nie zobaczyliśmy, a to oznacza, że Legia Warszawa pierwszy raz w swojej historii wygrała mecz PKO BP Ekstraklasy rozgrywany w Niecieczy. "Wojskowi" mają teraz 43 oczka, dzięki czemu awansowali tymczasowo na ósme miejsce. Przewaga nad 16. Lechią na dwie kolejki przed końcem wynosi pięć punktów.

PKO Ekstraklasa
32. Kolejka
10.05.2026
17:30
Zakończony
Rafał Adamski
19'
Wszystko o meczu

Składy drużyn

Bruk-Bet Termalica
Legia Warszawa
Rezerwowi

Statystyki meczu

Bruk-Bet Termalica
0 - 1
Legia Warszawa
Posiadanie piłki
54%
46%
Strzały
9
6
Strzały celne
4
1
Strzały niecelne
4
4
Strzały zablokowane
1
1
Ataki
89
66
Legia Warszawa
Legia WarszawaTomasz Jedrzejowski/REPORTEREast News
Dwóch mężczyzn w garniturach rozmawia ze sobą na tle jasnej ściany, jeden z nich ma na szyi identyfikator, obaj sprawiają wrażenie skupionych i zaangażowanych w rozmowę.
Władze Legii powierzyły prowadzenie drużyny Inaki Astizowi. Na razie Hiszpan zdobywa średnio 0,33 punktu na meczSebastian Frej/REPORTEREast News
Piłkarz w stroju meczowym Legii Warszawa oklaskuje, stojąc na tle rozmytego tłumu kibiców.
Paweł WszołekGrzegorz Wajda/REPORTER East News
