"Kłamstwo" po klęsce Jagiellonii. Czy jest się czym martwić?

Czy się komuś to podoba, czy nie; czy akceptuje, czy nie - wkrótce pierwsi przedstawiciele Ekstraklasy zaczną z urzędu grać w poważniejszych rozgrywkach, niż Liga Konferencji. Jasno wynika to z rankingu krajowego, w którym ani w obecnym, ani w przyszłym sezonie, Polska nie może realnie spaść poniżej 12. miejsca. Przewaga nad ligami pod nami jest ogromna - przypomina przepaść pozwalającą snuć realne plany postawienia kolejnego kroku na mapie znaczenia w Europie. 12. miejsce, poniżej którego w praktyce nie możemy się znaleźć, zapewnia przyszłorocznemu (sezon 2026/27) mistrzowi Polski co najmniej miejsce w Lidze Europy (do której można spaść z ostatniej rundy eliminacji Ligi Mistrzów - gdzie nasza najlepsza drużyna rozpocznie pucharowe zmagania), a zdobywcy krajowego pucharu start w eliminacjach LE od ostatniej rundy. Mało tego - o co najmniej Ligę Europy walczyć będą mogły jeszcze wicemistrz Polski oraz drużyna, która zakończy Ekstraklasę na najniższym stopniu podium.

Z jednej strony to oznacza, że wreszcie przestaniemy być skazani na emocje jedynie w najmniej prestiżowym z europejskich pucharów. Z drugiej - obawy, czy my pasujemy do tego towarzystwa. Zwłaszcza po starciu, w którym lider naszej ligi tak wyraźnie przegrywa z drużyną, którą od kilku miesięcy we Włoszech ogrywa się regularnie.

Rok to epoka

Naiwnością jest jednak twierdzenie, że siła, którą polskie kluby mają dziś, będzie identyczna w kolejnych latach. Zakładanie porażek na wyższych poziomach w oparciu o 0:3 Jagiellonii z Fiorentiną, jest jednoczesnym założeniem, że polskie kluby nie dokonają żadnych inwestycji w celu zmienienia konkurencyjności. W ostatnich miesiącach zadaliśmy pytanie kilku osobom decyzyjnym w polskich klubach - jak choćby Łukaszowi Masłowskiemu, Mateuszowi Dróżdżowi, Łukaszowi Milikowi, Wojciechowi Cyganowi - jakie znaczenie dla namawiania piłkarzy z wyższej półki niż ligowa średnia ma fakt dodatkowego miejsca w europejskich pucharach dla Polski. W każdym przypadku odpowiedź sprowadzała się do stwierdzenia "bardzo duże". Mało tego - pewne miejsce w pucharach pozwala dużo szybciej zaplanować budżet, zatem można uniknąć sytuacji, w której drużynę wzmacnia się dopiero wtedy, gdy ma się gwarancję przelewów od UEFA. To model, który sprawiał, że nowych piłkarzy trzeba było wprowadzać do zespołu w sposób spóźniony. Jagiellonia kilku transferów dokonała już po terminie zgłoszeń do jesiennej części europejskich pucharów, Legia najpoważniejsze (przynajmniej w teorii) wzmocnienia zrobiła dopiero we wrześniu.

Dziś - na bazie pojedynczych występów z obecnego sezonu - nie można dojść do wniosku, że polskie kluby nie będą nadawać się do rywalizacji piętro (lub dwa piętra) wyżej za dwa lata, gdy każdy z naszych przyszłych pucharowiczów zapewni sobie odpowiedni budżet transferowy. Ba, niech za przykład służy Karabach, czyli zespół, który ledwie rok temu był najgorszą ekipą w Lidze Europy i przegrał tam siedem z ośmiu spotkań, by po zaledwie kilkunastu miesiącach zaliczyć kapitalną kampanię w Lidze Mistrzów, zwieńczoną awansem do wiosennej części rozgrywek (pomijając, że ona skończy się bardzo szybko, Azerowie właśnie przegrali 1:6 z Newcastle United).

Porażka Jagiellonii jest przykra, jednak nie wynikała z dominacji jednego ze słabszych włoskich ligowców obecnego sezonu, lecz umiejętnego wyprowadzania przez niego ciosów. Mimo, że lider Ekstraklasy rozmiarowo poniósł podobną klęskę, jak przed rokiem przeciwko Bodo/Glimt i Ajaxowi, scenariusz meczu był totalnie inny. Wtedy Jaga została stłamszona, a wynik był tylko tego efektem. Tym razem była po prostu brutalnie punktowana, ale na pewno nie przygnieciona różnicą klas.

Jan Ziółkowski: Nie jestem dla siebie surowy, mówię obiektywnie, bo wiem, na co mnie stać Polsat Sport

Polskie kluby umieją grać z najlepszymi

Realnie Ekstraklasę od przedstawicieli tzw. top 5 dzieli oczywiście sporo, natomiast zdanie, że dokładnie tyle, ile widzieliśmy na tablicy wyników w Białymstoku, jest zwyczajną nieprawdą. Wliczając ostatnie pięć lat, mecz z Fiorentiną był 22. pojedynkiem przedstawiciela naszych rozgrywek z którymś z zespołów z najlepszych pięciu lig. Bilans tych spotkań zdecydowanie - co jasne - przemawia na korzyść ekip z "lepszego" piłkarskiego świata, jednak trudno mówić o braku nawiązywania walki. Polskie drużyny wygrały w tym okresie sześć bezpośrednich starć z przedstawicielami top 5, dorzuciły trzy remisy. Gdyby przełożyć to na zdobycz punktową, mówilibyśmy o średniej w okolicy punktu na mecz. Przekładając na warunki ligowe, mówilibyśmy o realnej walce o utrzymanie w takich rozgrywkach. A przecież mówimy o graniu przeciwko ekipom z czołówek lig angielskiej, hiszpańskiej, włoskiej, niemieckiej i francuskiej, podczas gdy w Lidze Europy aż roi się od zespołów z mniej prestiżowych rozgrywek.

Bilans polskich drużyn przeciwko rywalom z lig top 5 (ostatnie pięć lat)

2021/22

Legia - Leicester 1:0

Napoli - Legia 3:0

Legia - Napoli 1:4

Leicester - Legia 3:1

Bilans: 1-0-3

***

2022/23

Villarreal - Lech 4:3

Lech - Villarreal 3:0

Lech - Fiorentina 1:4

Fiorentina - Lech 2:3

Bilans: 2-0-2

***

2023/24

Legia - Aston Villa 3:2

Aston Villa - Legia 2:1

Atalanta - Raków 2:0

Raków - Atalanta 0:4

Bilans: 1-0-3

***

2024/25

Legia - Betis 1:0

Betis - Jagiellonia 2:0

Legia - Chelsea 0:3

Jagiellonia - Betis 1:1

Chelsea - Legia 1:2

Bilans: 2-1-2

***

2025/26

Strasburg - Jagiellonia 1:1

Rayo - Lech 3:2

Jagiellonia - Rayo 1:2

Lech - Mainz 1:1

Jagiellonia - Fiorentina 0:3

Bilans: 0-2-3

Jesteśmy średni. Ani mniej, ani więcej

Polskie kluby doskonale wpisują się w rolę europejskiego średniaka, nie chłopca do bicia. Pięcioletni cykl i wzrost ligi na mapie Europy jest dużo bardziej wartościowym probierzem od pojedynczego, nawet najwyżej przegranego meczu - gdzie pod kątem czystej jakości, nie wyniku, różnica była znacznie mniejsza, niż sugeruje stan na 90. minutę.

Prawdziwy test dla polskiej piłki dopiero nadchodzi i dopiero na bazie przynależności do Ligi Europy będziemy wystawiać realne oceny, gdzie jesteśmy. Bo - mam dziwne przekonanie - pod kątem siły naszych zespołów - nie jesteśmy jeszcze w miejscu docelowym. Rok po roku się szykujemy.

Mecz Jagiellonia - Fiorentina Artur Reszko PAP

Adrian Siemieniec i Manuel Pellegrini Andrzej Iwanczuk East News

Polacy wprost o udziale w igrzyskach. "To spełnienie marzeń" Polsat Sport