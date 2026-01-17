Postawa Rakowa Częstochowa na wiosnę będzie jedną z większych zagadek nadchodzących tygodni. Wicemistrz Polski ma za sobą bardzo udaną jesień, którą skwitowała obecność w ścisłej czołówce Ekstraklasy oraz duży sukces w europejskich pucharach. "Medaliki" zajęły rekordowe dla polskiego klubu drugie miejsce w fazie ligowej Ligi Konferencji, dzięki czemu są już pewni gry w 1/8 finału tych rozgrywek.

Tuż po ostatnim meczu Rakowa w ubiegłym roku przypieczętowano radykalną zmianę w klubie. Po głośnej sadze z Częstochowy odszedł dotychczasowy szkoleniowiec wicemistrza Polski Marek Papszun. 51-latek zdecydował się przejść do Legii Warszawa, gdzie czeka na niego bardzo trudna misja wyciągnięcia zespołu z ogromnego kryzysu.

Następca Papszuna był znany tak naprawdę jeszcze zanim klub opuścił poprzedni trener. Ostateczne potwierdzenie nadeszło niewiele później. Drużynę przejął Łukasz Tomczyk. 37-latek miał za sobą kapitalny okres pracy w Polonii Bytom, którą doprowadził do pozycji wicelidera 1. Ligi. Dla Tomczyka jednak Raków jest w tym momencie największym wyzwaniem w dotychczasowej karierze trenerskiej. To oznacza, że tak naprawdę nie wiadomo, jak ta drużyna będzie wyglądała wiosną.

Raków ogłosił transfer nowego zawodnika. To reprezentant kraju

Od początku roku sporo dzieje się w gabinetach Rakowa. Tomczyk zaczął od "naprawiania błędów" Papszuna i skrócił wypożyczenia Leonardo Rochy do Zagłębia Lubin oraz bośniackiego bramkarza Muhameda Sahinovicia. Z drugiej strony klub opuścił Peter Barath. Na transferze Węgra do czeskiej Sigmy Ołomuniec klub z Częstochowy miał zarobić około dwóch milionów euro.

Raków do piłkarskiej wiosny przygotowuje się w tureckim Belek. Podopieczni Tomczyka mają za sobą dwa sparingi z renomowanymi przeciwnikami. Na dobry początek wicemistrz Polski zremisował 1:1 z Red Bullem Salzburg. Cztery dni później przyszedł kolejny remis, tym razem 2:2 z wielokrotnym mistrzem Bułgarii Łudogorcem Razgrad.

Kolejny sparing Raków zagra w niedzielę, a rywalem będzie Partizan Belgrad. Zanim jednak do tego dojdzie, klub oficjalnie poinformował o swoim pierwszym tegorocznym transferze.

Do Rakowa wypożyczony został jednokrotny reprezentant Słowenii Mitja Ilenić. Występujący na pozycji wahadłowego 21-latek trafił do Częstochowy z amerykańskiego New York Red Bulls. Umowa między klubami zakłada, że Ilenić w Polsce pozostanie co najmniej do końca roku. Raków ma również możliwość wykupienia Ilenicia.

Ilenić do seniorskiej piłki wchodził w barwach rodzimego NK Domzale. W młodym wieku wyjechał do USA, gdzie w barwach New York Red Bulls przez kolejne trzy lata zanotował 68 występów, trzy gole oraz pięć asyst na poziomie amerykańskiej MLS. Nowy nabytek Rakowa ma za sobą debiut w seniorskiej reprezentacji Słowenii - zagrał w wygranym 1:0 towarzyskim meczu z USA, który odbył się w styczniu 2024 roku.

Udinese – Inter. Skrót meczu (Eleven Sports) Eleven Sports

Mitja Ilenić VINCENT CARCHIETTA AFP

Raków Częstochowa Przemek Swiderski/REPORTER East News

Łukasz Tomczyk w Rakowie Częstochowa Grzegorz Wajda East News