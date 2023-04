Kim jest Dawid Szwarga? "Deductor" następcą Marka Papszuna w Rakowie Częstochowa

Jednocześnie, Świerczewski przekazał, że zna już nazwisko kolejnego szkoleniowca. Z podaniem go do publicznej wiadomości wstrzymywał się aż do 26 kwietnia. W międzyczasie przez media przeszła prawdziwa lawina nazwisk. Warto jednak odnotować, że już 19 kwietnia dziennikarz Interii, Bartosz Nosal pisał, iż prawdopodobnie stery w klubie przejmie Dawid Szwarga. Jak miało się okazać - to właśnie na niego postawiło kierownictwo Rakowa. Oficjalnie ogłoszono to w środę, tuż po godzinie 11:00, kiedy to nowy trener odpowiadał na pytania mediów.