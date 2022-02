Kiedyś bili się o mistrza, dziś walczą o utrzymanie. Legia - Wisła: Gdzie oglądać?

Mecz Legia - Wisła to spotkanie nie za trzy, a za sześć punktów. Legia Warszawa i Wisła Kraków robią co mogą, by uciec przed spadkiem z Ekstraklasy. Taki scenariusz dla obu drużyn jest bardzo realny i wiele wskazuje na to, że dzisiejszy przegrany w przyszłym sezonie może grać w I lidze. To zapowiada zacięte spotkanie. Mecz Legia - Wisła transmisja tv i online. Gdzie oglądać? Legia - Wisła "na żywo" na sport.interia.pl.

Zdjęcie Legia - Wisła transmisja tv i online. Czy Legia Warszawa spadnie z Ekstraklasy? / Foto Olimpik/REPORTER / East News