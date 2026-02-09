Kibole zbesztali piłkarzy Legii. Roman Kosecki aż nie wytrzymał

Nie widać końca kryzysu, w jaki Legia Warszawa zapadła jesienią zeszłego roku. Lekiem na całe zło miał być Marek Papszun. Tymczasem po dwóch meczach pod wodzą nowego trenera stołeczny klub nadal nie odniósł zwycięstwa.

Na start drugiej rundy Ekstraklasy "Wojskowi" przegrali 1:2 z Koroną Kielce na własnym stadionie. W sobotę rywalizowali już w Gdyni, gdzie Arka niemal przez całe spotkanie prowadziła 2:0. Gości uratował Antonio Colak, który w końcówce zanotował dwa trafienia na wagę remisu 2:2.

Roman Kosecki o możliwym transferze Roberta Lewandowskiego. "Bardzo fajny kierunek". WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Kosecki zobaczył skandal z kibolami Legii. Tak zareagował. Jaśniej się nie dało

Oprócz samych wydarzeń sportowych media rozpisywały się nt. tego, co stało się zaraz po końcowym gwizdku. Mowa o skandalicznym zachowaniu "kibiców" Legii, którzy prosto z trybun grozili swoim zawodnikom. - A jak spadniemy, to wszystkich was za*****my - krzyczeli w stronę piłkarzy, którzy grzecznie, z pokorą znajdowali się dosłownie kilkanaście metrów dalej.

- Mogę zrozumieć różne rzeczy, ale stać i wysłuchiwać na swój temat, że cię zarąbią czy może jeszcze coś o rodzinie... To jest chore. W tym klubie chyba naprawdę nie ma człowieka, który by powiedział, że dochodzimy do szesnastki, dziękujemy kibicom i idziemy do szatni, a nie stoimy i wysłuchujemy. Jest ostra jazda, każdy robi co chce. Nie mogę się z tym zgodzić (...) Według mnie to nie była nawet rozmowa, tylko zastraszanie chłopaków. Wiadomo, że w takiej sytuacji nic nie pomoże grożenie komuś. To nie jest pomoc dla drużyny - mówi Roman Kosecki w rozmowie z portalem "WP SportoweFakty".

Jednocześnie były reprezentant Polski dziwi się, że krytyka spadła tylko na samych piłkarzy. - Nie może być też tak, że na końcu tylko piłkarze dostali joby od kibiców. A dlaczego nie dostał trener Papszun, dyrektor sportowy, prezes i inni? Wierzę, że trener wydźwignie tę drużynę, ma do tego narzędzia. Zrobił mistrzostwo z Rakowem i wierzę, że tak będzie też w Legii. Tylko traktujmy wszystkich równo, a nie że ten jest piękny, a wszyscy inni są "be" - dodaje.

Kosecki jest zmartwiony tym, co dzieje się w jego byłym klubie. Zarówno pod kątem sportowym, jak i całą specyfiką zarządzania. - Rozumiem rozgoryczenie kibiców, też jestem rozgoryczony. Sam mogę czasami coś powiedzieć w ostrych słowach, ale grałem w piłkę i wiem, że podczas meczu trzeba dopingować i być do końca - tłumaczy.

Fakty są takie, że po dwudziestu rozegranych meczach zespół Marka Papszuna zajmuje 16., czyli spadkowe miejsce w tabeli (20 pkt). - Pokrzyczeli, powiedzieli chłopakom, żeby się wziąć do roboty. Piłkarze muszą to dźwignąć, bo to oni grają na boisku. Jest trener, który organizuje to, ale na boisku grają piłkarze - mówi Roman Kosecki. W najbliższy piątek o godz. 20:30 "Wojskowi" zagrają na wyjeździe z GKS-em Katowice.

Marek Papszun Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Roman Kosecki ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER / ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER East News

Dariusz Mioduski, Roman Kosecki IMAGO/Maciej Rogowski / Polsat Sport East News

Asy serwisowe w meczu Cuprum Stilon Gorzów - Indykpol AZS Olsztyn. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport