Kibice Wisły czekali na ten moment 4 lata. Tak przywitali się z Ekstraklasą

Wisła Kraków przez cztery lata walczyła, aby wrócić do PKO BP Ekstraklasy. Ostatecznie ta sztuka udała się klubowi dopiero w poprzednim sezonie, co wywołało wielka euforię wśród kibiców tego zespołu. Widać to było m.in. podczas uroczystej fety w na Rynku Głównym.

W ten weekend trwa inauguracja sezonu 2026/27. Wisła Kraków w niedzielny wieczór podejmuje na stadionie przy ulicy Reymonta GKS Katowice.

Wisła Kraków wróciła do Ekstraklasy. Tak kibice zainaugurowali sezon

W związku z tym kibice "Białej Gwiazdy" przygotowali efektową oprawę, która objęła zasięgiem cały stadion. Wszystko dobrze widać było w transmisji telewizyjnej.

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Mecz Wisła - GKS rozpoczął się o godz. 20:15. Relację tekstową "na żywo" możecie śledzić w Interii Sport.





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