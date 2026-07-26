Kibice Wisły czekali na ten moment 4 lata. Tak przywitali się z Ekstraklasą
Wisła Kraków po czterech latach wróciła do PKO BP Ekstraklasy. Na inaugurację zespół spod Wawelu mierzy się z GKS Katowice. Przed spotkaniem miejscowi kibice przygotowali efektową oprawę. Widać, że fani "Białej Gwiazdy" z utęsknieniem czekali na ten moment.
Wisła Kraków przez cztery lata walczyła, aby wrócić do PKO BP Ekstraklasy. Ostatecznie ta sztuka udała się klubowi dopiero w poprzednim sezonie, co wywołało wielka euforię wśród kibiców tego zespołu. Widać to było m.in. podczas uroczystej fety w na Rynku Głównym.
W ten weekend trwa inauguracja sezonu 2026/27. Wisła Kraków w niedzielny wieczór podejmuje na stadionie przy ulicy Reymonta GKS Katowice.
Wisła Kraków wróciła do Ekstraklasy. Tak kibice zainaugurowali sezon
W związku z tym kibice "Białej Gwiazdy" przygotowali efektową oprawę, która objęła zasięgiem cały stadion. Wszystko dobrze widać było w transmisji telewizyjnej.
Mecz Wisła - GKS rozpoczął się o godz. 20:15. Relację tekstową "na żywo" możecie śledzić w Interii Sport.