Kibice Wisły czekali na ten moment 4 lata. Tak przywitali się z Ekstraklasą

Maciej Brzeziński

Maciej Brzeziński

Wisła Kraków po czterech latach wróciła do PKO BP Ekstraklasy. Na inaugurację zespół spod Wawelu mierzy się z GKS Katowice. Przed spotkaniem miejscowi kibice przygotowali efektową oprawę. Widać, że fani "Białej Gwiazdy" z utęsknieniem czekali na ten moment.

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Wisła Kraków wróciła do Ekstraklasy. Taką oprawę przygotowali fani "Białej Gwiazdy"Artur Barbarowski/East News / Canal+East News

Wisła Kraków przez cztery lata walczyła, aby wrócić do PKO BP Ekstraklasy. Ostatecznie ta sztuka udała się klubowi dopiero w poprzednim sezonie, co wywołało wielka euforię wśród kibiców tego zespołu. Widać to było m.in. podczas uroczystej fety w na Rynku Głównym.

W ten weekend trwa inauguracja sezonu 2026/27. Wisła Kraków w niedzielny wieczór podejmuje na stadionie przy ulicy Reymonta GKS Katowice.

Wisła Kraków wróciła do Ekstraklasy. Tak kibice zainaugurowali sezon

W związku z tym kibice "Białej Gwiazdy" przygotowali efektową oprawę, która objęła zasięgiem cały stadion. Wszystko dobrze widać było w transmisji telewizyjnej.

Mecz Wisła - GKS rozpoczął się o godz. 20:15. Relację tekstową "na żywo" możecie śledzić w Interii Sport.

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